"Schnellstmöglich beenden"

Altkanzler Schröder äußert sich zu Ukraine-Krieg

24.02.2022, 15:16 Uhr | t-online

Seine russlandfreundlichen Äußerungen hatten zuletzt für heftige Kritik gesorgt. Nun bezieht Altkanzler Gerhard Schröder Stellung zu Russlands Angriff auf die Ukraine – und ruft die russische Regierung zur Verantwortung.

Gerhard Schröder (SPD) hat in einem Statement Russland die Verantwortung für die Eskalation in der Ukraine zugeschrieben und zu einem Ende der militärischen Auseinandersetzung aufgerufen. "Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden. Das ist die Verantwortung der russischen Regierung", schrieb er im sozialen Netzwerk Linkedin.

Zugleich warnte Schröder aber auch davor, die Beziehungen zu Russland nun völlig abzubrechen. Der Altkanzler: "Mit Blick auf die Zukunft gilt, dass jetzt bei notwendigen Sanktionen darauf geachtet wird, die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Europa und Russland bestehen, nicht gänzlich zu kappen."

Schröder ist seit Jahren einer der bekanntesten Lobbyisten des russischen Staatsunternehmens Gazprom in Europa. Unter anderem arbeitete er auch für das inzwischen gestoppte Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Mit seinen verständnisvollen Äußerungen über das Vorgehen von Wladimir Putin zog der SPD-Politiker immer wieder Ärger auf sich.