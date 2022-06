UN: Ungleichheit so groß wie seit 100 Jahren nicht mehr

Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Klimawandel: Wegen mehrerer Krisen verschÀrft sich derzeit die Armut in EntwicklungslÀndern. Jetzt richtet UN-Kommissarin Bachelet eine klare Forderung an reiche LÀnder.

Angesichts der weltweit wachsenden Armut hat die UN-Hochkommissarin fĂŒr Menschenrechte, Michelle Bachelet, die reichen LĂ€nder zu mehr Entwicklungshilfe aufgefordert. Die Ă€rmsten 20 Prozent der Weltbevölkerung hĂ€tten mit der Corona-Pandemie die grĂ¶ĂŸten Einkommenseinbußen erlitten, sagte Bachelet am Montag zum Auftakt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Auch von der Klimakrise seien sie besonders stark betroffen. Die Ungleichheit in der Welt sei nach einer Studie so groß wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr.