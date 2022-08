Bei Pelosi-Besuch: China zeigt erste Reaktion gegen Taiwan

Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen

China beginnt Großmanöver

Warnungen auch an Großbritannien

Chinas Botschafter für Großbritannien hat einem Zeitungsbericht zufolge mit "ernsten Konsequenzen" für den Fall eines Besuchs einer britischen Delegation in Taiwan gedroht. "Wir rufen die britische Seite auf, sich an das gemeinsame chinesisch-britische Kommuniqué zu halten und die extreme Sensibilität der Taiwan-Frage nicht zu unterschätzen und nicht in die Fußstapfen der USA zu treten", sagte Zheng Zeguang laut einem Bericht der Zeitung "The Guardian" am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in London. Besuche würden sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen und zu schwerwiegenden Konsequenzen in den chinesisch-britischen Beziehungen führen. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten plant laut dem Blatt, im November oder Anfang Dezember nach den USA ebenfalls eine hochrangige Delegation nach Taiwan zu entsenden.