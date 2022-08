Donald Trump steht weiter im Kreuzfeuer der Justiz. In New York soll der frühere US-Präsident zu Geschäftspraktiken seines Unternehmens befragt werden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump soll Medienberichten zufolge an diesem Mittwoch in einem zivilrechtlichen Streit um die Geschäftspraktiken seines Unternehmens in New York unter Eid aussagen. Dies berichteten die "New York Times" und andere US-Medien übereinstimmend am frühen Morgen (Ortszeit).