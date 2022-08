Ein erster Stapel von mehr als 150 als klassifizierten Dokumenten sei im Januar von den US-Nationalarchiven zurückgeholt worden, berichtete die Zeitung. Gehilfen von Trump übergaben dem US-Justizministerium demnach im Juni einen zweiten Satz an Dokumenten, während ein dritter Satz Anfang dieses Monats bei der FBI-Razzia beschlagnahmt worden sei.

Bei den Ermittlungen geht es um Dokumente, die Trump nach Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 aus dem Weißen Haus nach Mar-a-Lago mitgenommen hatte. US-Präsidenten sind dazu verpflichtet, mit ihrem Ausscheiden aus dem Amt sämtliche offiziellen Dokumente, darunter E-Mails und Briefe, an das Nationalarchiv zu übergeben.

Trump hatte argumentiert, er habe die Dokumente damals freigegeben. Amtierende Präsidenten haben zwar weitreichende Befugnisse, die Geheimhaltung aufzuheben. Doch für die Freigabe von Dokumenten gibt es ein formelles Verfahren mit mehreren hochoffiziellen Schritten. Die Durchsuchung seiner Privatresidenz in Florida hatte für großes Aufsehen in den USA und Vorwürfe von Trump-Unterstützern an das Justizministerium geführt, es attackiere Trump aus politischen Gründen.