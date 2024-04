In einem Gerichtssaal in den USA ereigneten sich kuriose Szenen, als der ehemalige US-Präsident Donald Trump offenbar mehrfach vor Gericht einnickte.

Der ehemalige Präsident der USA, Donald Trump, ist am vergangenen Montag (Ortszeit) vor Gericht eingeschlafen. Während des gesamten Vorverfahrens in Manhattan (New York) soll der 77-Jährige irritiert und erschöpft gewirkt haben. Das berichtet die "New York Times".