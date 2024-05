Im Schweigegeldprozess in New York wurde Donald Trump in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Seine Anhänger aber schert das nicht.

Dieses Urteil ist historisch: Die Jury hat den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Schweigegeldprozess am Donnerstag in New York in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das ist ein Novum in der US-Geschichte, denn noch nie zuvor hatte es einen Schuldspruch in einem Strafprozess gegen einen US-Präsidenten gegeben.

Als der Vorsitzende der Geschworenenjury den Schuldspruch verkündete, habe Trump seine Augen geschlossen und den Kopf geschüttelt, berichtet die "New York Times" über die erste Reaktion des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Beim Verlassen des Gerichtssaals gab sich Trump dann wieder in gewohnter Manier: Vor Reportern sprach er von einer "Schande" und von einem "manipulierten Prozess". Das "wahre Urteil" werde am 5. November bei der Präsidentschaftswahl an den Wahlurnen gefällt, sagte Trump. Er sei unschuldig. "Ich kämpfe für unser Land. Ich kämpfe für unsere Verfassung."

Video | "Das ist eine Schande" Player wird geladen Quelle: reuters

Während Trump-Gegner vor dem Gericht in New York und in sozialen Netzwerken das Urteil feiern, richten der Republikaner und seine Gefolgsleute den Blick schon nach vorn. Direkt nach dem Schuldspruch schaltete Trumps Team das neue Thema der Spendenwebseite für seinen Wahlkampf (t-online berichtete): Der Ex-Präsident will das Urteil zu seinen Gunsten nutzen und Spenden mobilisieren. Trump selbst bezeichnet sich auf seiner eigenen Plattform Truth Social und in einer Rundmail an seine Unterstützer als "politischer Gefangener" – obwohl er auf freiem Fuß ist und ohne Kautionszahlung das Gericht verlassen durfte.

"Es ist Zeit, ein paar Linke zu erschießen"

Trump weiß um die Aufmerksamkeit für seine diversen Prozesse und will daraus Kapital schlagen. Eine Übersicht über die Verfahren, die derzeit gegen Trump laufen, lesen Sie hier. Seine Unterstützer scheinen angesichts des Urteils nun zu allem bereit zu sein: Die Spendenwebseite brach kurz nach dem Schuldspruch zusammen, mehrere Großspender kündigten hohe Geldbeträge für Trumps Kampagne an, und in sozialen Netzwerken wird zu Krawallen und Vergeltung aufgerufen.

In sozialen Netzwerken wurden vielfach Gewalttaten und Proteste gefordert. Das ergab eine von der Nachrichtenagentur Reuters vorgenommene Sichtung der Stellungnahmen auf den drei Trump-nahen Websites: Trumps eigene Plattform Truth Social, Patriots.win und Gateway Pundit.

"Jemand in New York, der nichts zu verlieren hat, muss sich um Merchan kümmern", schrieb ein Kommentator auf Patriots.win mit Blick auf den Richter Juan Merchan. "Hoffentlich wird er von Illegalen mit einer Machete getroffen", hieß es in Anspielung auf illegal eingereiste Einwanderer. Auf Gateway Pundit hieß es in einem Post: "Es ist Zeit, ein paar Linke zu erschießen. Das lässt sich nicht durch Wahlen regeln."

"Er lässt keine Art von Zirkus zu": Dieser Mann richtet über Donald Trump

Viele Trump-Anhänger werteten den Schuldspruch als Beleg dafür, dass das politische System nicht funktioniere. "1.000.000 (bewaffnete) Männer müssen nach Washington gehen und alle aufhängen. Das ist die einzige Lösung", schrieb einer auf Patriots.win. Ein anderer fügte hinzu: "Trump sollte bereits wissen, dass er eine Armee hat, die bereit ist, für ihn zu kämpfen und zu sterben." In mehreren Posts wurde dazu aufgerufen, Demokraten ins Visier zu nehmen, und in einigen Fällen wurde vorgeschlagen, sie zu erschießen.

Kommt jetzt die große Spendenwelle für Trumps Wahlkampf?

Der Mitautor des Buchs "God, Guns, and Sedition: Far-Right Terrorism in America" über die extreme Rechte in Amerika, Jacob Ware, warnte vor der Fähigkeit Trumps, Extremisten zu mobilisieren. "Solange er den Prozess nicht akzeptiert, wird die extremistische Reaktion auf seine juristischen Probleme militant sein", sagte er Reuters.