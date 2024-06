Mehrere US-Militärstützpunkte in Europa wurden am Sonntag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Beamte aus amerikanischen Sicherheitskreisen berichteten. Demnach gab das Hauptquartier des US-Europakommandos in Stuttgart (USEUCOM) eine gemeinschaftsweite Warnung heraus. Der Alarmzustand sei auf das zweithöchste Level "Charlie" angehoben worden. Die Anweisungen sollen an mehrere Stützpunkte in Deutschland und Italien gesendet worden sein, darunter die "Ramstein Air Base" bei Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz.