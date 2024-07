Der schwache Auftritt von US-Präsident Joe Biden in der TV-Debatte mit Donald Trump hat Spekulationen über einen möglichen Austausch des demokratischen Kandidaten befeuert. Der bekannte US-Historiker und Wahlforscher Allan Lichtman warnte die Demokratische Partei jetzt davor, Biden zu ersetzen. Lichtman sagte in einem Interview mit dem Sender CNN : "Das ist alles tollkühner Unsinn."

Und weiter: "Dieselben Experten und Meinungsforscher, die uns 2016 in die Irre geführt haben, geben den Demokraten schrecklichen Rat. Das beweist, was ich seit Jahren sage", so der Historiker. "Die Republikaner haben keine Prinzipien. Doch die Demokraten haben kein Rückgrat", sagte Lichtman. Die Republikaner hielten derweil an einem "eklatanten Lügner" fest, der in jeder Minute und 20 Sekunden dieser Debatte gelogen habe, so der US-Forscher.