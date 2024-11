Sonderermittler lässt Ermittlungen gegen Trump fallen

19.31 Uhr: Sonderermittler Jack Smith hat am Montag beantragt, die Anklage gegen den designierten Präsidenten Donald Trump im Fall der mutmaßlichen Wahlbeeinflussung einzustellen. Auch die Ermittlungen wegen der mutmaßlich illegalen Lagerung geheimer Regierungsdokumente will Smith nicht weiter verfolgen. "Die Politik des Justizministeriums verbietet die Strafverfolgung eines amtierenden Präsidenten", erklärte Smith in einem Antrag an Richterin Tanya S. Chutkan. Sollte die Klage ohne Urteil fallengelassen werden, könnten die Vorwürfe nach dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit erneut aufgegriffen werden. Rechtsexperten spekulieren jedoch, dass Trump in einem beispiellosen Schritt versuchen könnte, sich selbst zu begnadigen, um künftige juristische Risiken auszuschließen.