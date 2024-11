Trump kündigt Zölle gegen drei Länder an

Kopiert News folgen

Elon Musk macht einen radikalen Vorschlag. Die Ermittlungen gegen Trump wegen Wahlbeeinflussung werden eingestellt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump kündigt Zölle gegen China, Mexiko und Kanada an

1 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China angekündigt. Das werde er an seinem ersten Amtstag, am 20. Januar, als eine seiner ersten Anordnungen durchsetzen, kündigte Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social an.

Richterin gibt Antrag auf Einstellung des Trump-Verfahrens statt

23 Uhr: Die zuständige Richterin hat der Einstellung des Verfahrens wegen Wahlmanipulation gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump zugestimmt. Bundesrichterin Tanya Chutkan gab am Montag dem entsprechenden Antrag des vom Justizministerium eingesetzten Sonderermittlers Jack Smith statt. T

Trump, der am 20. Januar seine zweite Amtszeit antritt, war in dem Verfahren wegen seines Verhaltens nach seiner Wahlniederlage 2020 unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten und zur Behinderung einer offiziellen Amtshandlung angeklagt worden.

Sonderermittler lässt Ermittlungen gegen Trump fallen

19.31 Uhr: Sonderermittler Jack Smith hat am Montag beantragt, die Anklage gegen den designierten Präsidenten Donald Trump im Fall der mutmaßlichen Wahlbeeinflussung einzustellen. Auch die Ermittlungen wegen der mutmaßlich illegalen Lagerung geheimer Regierungsdokumente will Smith nicht weiter verfolgen. "Die Politik des Justizministeriums verbietet die Strafverfolgung eines amtierenden Präsidenten", erklärte Smith in einem Antrag an Richterin Tanya S. Chutkan. Sollte die Klage ohne Urteil fallengelassen werden, könnten die Vorwürfe nach dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit erneut aufgegriffen werden. Rechtsexperten spekulieren jedoch, dass Trump in einem beispiellosen Schritt versuchen könnte, sich selbst zu begnadigen, um künftige juristische Risiken auszuschließen.

Trump war wegen vier Vorwürfen angeklagt worden, darunter die Verschwörung zur Behinderung der Wahlergebnisse von 2020. Die Anklage, die sich auf den mutmaßlichen Druck auf Staatsbeamte und die Verweigerung des Wahlrechts der Bürger stützt, scheiterte immer wieder an rechtlichen Hürden. Seit der Anklage im August 2023 führten Einsprüche von Trumps Anwälten zu monatelangen Verzögerungen. Zuletzt stärkte ein Urteil des Obersten Gerichtshofs die Immunität von Ex-Präsidenten erheblich.

Musk will Kampfjets durch Drohnen ersetzen

19.12 Uhr: Tech-Milliardär Elon Musk hat auf seiner Plattform X scharfe Kritik an bemannten Kampfjets geäußert. Diese seien "im Zeitalter der Drohnen ohnehin überflüssig. Sie führen nur zum Tod der Piloten", schrieb Musk und kritisierte insbesondere den F-35, einen Tarnkappenjet des US-Herstellers Lockheed Martin. "Währenddessen bauen einige Idioten immer noch bemannte Kampfjets wie den F-35." Er gilt als hochmodern, ist jedoch aufgrund seiner Softwareentwicklung und hohen Betriebskosten umstritten. Musk nannte das Modell einen "teuren, komplexen Alleskönner, der in nichts wirklich meisterhaft ist". Mehr dazu lesen Sie hier.