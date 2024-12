Elon Musks Verhalten in diesen Tagen kommt vielen Menschen bekannt vor. In nächtlichen Schimpftiraden setzt er unzählige X-Posts ab. Darin beschimpft er politische Widersacher, glorifiziert Verbündete und wütet über Vorgänge in den USA. Dieses Verhalten erinnert stark an Donald Trumps erste Präsidentschaft, als dieser vornehmlich über das soziale Netzwerk, das damals noch Twitter hieß, kommunizierte.