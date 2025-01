Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump steht vor der ersten großen Machtprobe – ausgerechnet in der eigenen Partei. Sollten seine nominierten Minister trotz republikanischer Mehrheit im Senat scheitern, wäre er zum Beginn seiner Präsidentschaft angeschlagen.

Kaum eine politische Prozedur ist in der US-Hauptstadt so gefürchtet wie die sogenannten Senate Confirmation Hearings. Diese Anhörungen zur Bestätigung durch den Senat sind die schwerste Hürde für neue Minister und auch für den Präsidenten. Denn die zweite Kammer des Kongresses entscheidet in den kommenden Wochen, ob Donald Trumps nominierte Kandidaten Teil seines künftigen Kabinetts sein dürfen.

Die Anhörungen starten an diesem Dienstag und können eigentlich eine reine Formsache sein. Denn die Republikaner haben mit 51 Sitzen im Senat die erforderliche einfache Mehrheit. Aber Donald Trumps Personalentscheidungen für seine zweite Amtszeit haben schon vor Beginn große Diskussionen ausgelöst, auch in den eigenen Reihen. Matt Gaetz, Trumps Favorit für den Posten des Generalbundesanwalts und Justizministers, musste deshalb bereits vor Wochen vorzeitig seinen Rückzug erklären.

Viele von Trumps Favoriten, wie sein neuer Außenminister Marco Rubio, gelten zwar als sicher. Aber andere, umstrittene Kandidaten könnten bei den eigenen Leuten durchfallen – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mal sind es Sicherheitsbedenken, mal ideologische Differenzen. Für den 47. US-Präsidenten sind diese Tage in Washington die entscheidende Machtprobe zu seinem Amtsbeginn. Ihr Ausgang wird zeigen, wie gefestigt sein Rückhalt bei den republikanischen Senatoren ist. Davon hängt nicht zuletzt ab, wie geräuschlos Trump seine politische Agenda in Form von Gesetzen durch das Parlament bekommen wird.

Nicht nur die republikanischen Senatoren befragen ihre Kandidaten. Besonders die Demokraten werden Trumps Favoriten ins Kreuzverhör nehmen und geradezu grillen. Je nachdem, was sie an bislang möglicherweise verborgenen Details über die Personen ans Licht bringen, wächst auch der öffentliche Druck auf Trump und die Republikaner. Viel wird auch davon abhängen, wie gut sich die Kandidaten in dieser öffentlichen Extremsituation schlagen werden.

Besonders bei diesen vier Kandidaten droht ab sofort eine öffentliche Schlacht, an deren Ende sie womöglich aufgeben müssen. Trump müsste dann nachnominieren. Seine Macht über die Senatoren wäre gebrochen. Überstehen aber selbst die umstrittenen Kandidaten das Verfahren, könnte Trump fürs Erste unschlagbar sein.

Pete Hegseth – Der Rabauke

Als einer der ersten Wunsch-Minister ist Pete Hegseth an diesem Dienstag an der Reihe. Der 44-jährige langjährige Fox-News-Moderator und frühere US-Soldat ist der von Trump nominierte Verteidigungsminister. Vor einigen Wochen schien er bereits fast ein gescheiterter Kandidat zu sein. Ähnlich wie bei Matt Gaetz als Justizminister sieht sich Hegseth unter anderem mit sexuellen Übergriffen aus dem Jahr 2017 konfrontiert. Hinzu kommen Vorwürfe zu exzessivem Alkoholkonsum, finanziellem Missmanagement und mangelnder Erfahrung mit dem Leiten einer Regierungsbehörde. Das Verteidigungsministerium ist immerhin ein Apparat mit fast drei Millionen Mitarbeitern und einem jährlichen Budget von rund 800 Milliarden Dollar.

Doch Pete Hegseth bestreitet all diese Vorwürfe, und seit Wochen übt eine Koalition von Trump-Unterstützern Druck auf die republikanischen Senatoren aus. Wer den Trump-Kandidaten nicht unterstützen will, dem drohen politische Konsequenzen. Das Trump-Prinzip: Bei der kommenden Wiederwahl stellt er bei den parteiinternen Vorwahlen schlicht einen Gegenkandidaten auf, der den Amtsinhaber aus dem Rennen wirft.

Finanziell gut ausgestattete Lobby-Gruppierungen wie das "Article III Project" oder "Building America’s Future" haben auch öffentliche Kampagnen gestartet, um Hegseth und andere Trump-Kandidaten zu unterstützen. Sie schalten Werbespots, rufen zu Kundgebungen auf und organisieren Graswurzelbewegungen, die inzwischen Zehntausende Telefonanrufe und E-Mails an die Senatoren getätigt haben. Offenbar mit Erfolg: Die Senatorin Joni Ernst hatte sich anfangs kritisch über Hegseth geäußert, sprach sich aber zuletzt vermehrt für ihn aus.