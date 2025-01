So lief Trumps erster Tag im Amt

Donald Trump ist erneut Präsident der USA. Der 78-Jährige ließ am ersten Tag im Amt keine Zeit verstreichen. Ein Überblick über den Machtwechsel im Weißen Haus.

Donald Trump ist am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt worden. Die Veranstaltung und die nachfolgenden Termine waren ein mediales Großereignis. Auch t-online begleitete den Machtwechsel im Weißen Haus mit ausführlicher Berichterstattung. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse an Trumps erstem Tag seiner zweiten Amtszeit.

Nicht nur Washington befand sich an diesem Tag im Ausnahmezustand, sondern das ganze Land. Während Trump ohne Umschweife damit begann, seine radikale politische Agenda umzusetzen, wirkten die Demokraten wie gelähmt, schreibt t-online-Korrespondent Bastian Brauns in seiner Reportage aus Washington.

Das plant Trump für seine zweite Amtszeit

Denn Trump verfügte gleich am ersten Tag eine Reihe sogenannter Executive Orders. Diese Dekrete des Präsidenten benötigen keine Zustimmung des Kongresses und damit direkt bindend. Unter anderem widerrief Trump 80 solcher Dekrete aus der Administration seines Vorgängers Joe Biden . Außerdem kündigte der neue US-Präsident das Pariser Klimaschutzabkommen auf. Welche Beschlüsse Trump noch besiegelte, lesen Sie im Überblick.

So reagiert die Weltgemeinschaft auf Präsident Trump

Rund um den Globus blickten viele Menschen am Montag nach Washington – teils mit Argwohn, teils mit Zuversicht. t-online hat Politiker und Wirtschaftsexperten gefragt, was sie von Trumps zweiter Amtszeit erwarten. Die Statements können Sie hier nachlesen. Zudem gab es allerlei Gratulationen von den Staats- und Regierungschefs rund um den Globus: Hier lesen Sie, welche Wünsche Olaf Scholz und Co. Trump mit auf den Weg gaben.