Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Angesichts der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump steht Deutschland vor großen Herausforderungen. Was Politikerinnen und Wirtschaftsexperten nun erwarten.

Acht Jahre nach seiner ersten Amtseinführung wird Donald Trump am Montag erneut zum Präsidenten ernannt – dem 47. in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Angesichts klirrender Kälte in Washington findet die Zeremonie nicht wie üblich vor dem Kapitol ab, sondern in der Rotunde des Kongressgebäudes.

Doch was kann man von vier weiteren Jahren Trump erwarten? t-online hat Politikerinnen, Unternehmer und Ökonomen gefragt, was sie von einer zweiten Amtszeit befürchten - und wie sich Deutschland nun positionieren sollte.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin: "Die EU muss sich der eigenen Verantwortung stellen"

"Donald Trump wird ein zweites Mal als US-Präsident vereidigt – er ist zurück. Aus Erfahrung wissen wir, dass verlässlich nach wie vor nur seine Unberechenbarkeit ist. Dass er im Amt spontan zum "nice guy" mutiert, ist höchst unwahrscheinlich. Im Gegenteil wird alle Register ziehen, um seine "America First"-Politik international durchzusetzen und dabei vermutlich auch gewachsene Kooperationen und Bündnisse unterlaufen.

Europas naive Annahme, man könne mit alten Rezepten auf neue Herausforderungen reagieren, findet ein jähes Ende und hat die EU bereits jetzt im internationalen Wettbewerb stark geschwächt.

Auch die Nato steht unter Druck. Trump sieht die USA nicht weiter in Verantwortung für Europas Sicherheit. Die jahrzehntelange Gewissheit, die USA würden den Kontinent im Krisenfall uneingeschränkt unterstützen, ist Geschichte. Er fordert nicht umsonst von allen Mitgliedern ein deutlich größeres finanzielles Engagement und mehr Einsatzbereitschaft.

Doch darin liegt auch eine Chance: Die EU muss sich der eigenen Verantwortung stellen. Selbstbewusster und geschlossener auftreten. Seine Verteidigung endlich selbst organisieren, die Migration ordnen, pragmatische Klimapolitik umsetzen und autoritären Regimen, die die Freiheit und den Frieden bedrohen, konsequent die Stirn bieten. Das ist Europas Pflicht – keine Kür. Und Deutschland wird dabei eine tragende Rolle übernehmen müssen.

Die Zusammenarbeit und Freundschaft mit den USA sollte im Interesse einer stabilen Weltordnung gepflegt werden. Das heißt nicht, alles hinnehmen zu müssen, was in den USA geschieht. Denn nur wer sich klein macht, wird klein gemacht. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bricht nicht erst mit Präsident Trump eine neue Ära an. Sie ist schon längst da. Kooperationen und neue Bündnisse sind dabei eine große Chance."

Zur Person Marie-Agnes Strack-Zimmermann (geboren 1958) ist eine deutsche Politikerin der FDP und seit 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments. Zuvor war sie Mitglied des Deutschen Bundestages (2017–2024) und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses (2021–2024). Sie war zudem Erste Bürgermeisterin von Düsseldorf. Ihr Schwerpunkt liegt auf Verteidigungs- und Sicherheitspolitik.

Sahra Wagenknecht, BSW-Chefin: "Wir dürfen uns von Trump nicht erpressen lassen"

"Die Präsidentschaft von Donald Trump sollte uns endgültig wachrütteln. Wir müssen begreifen, dass sich unsere Interessen von den amerikanischen unterscheiden. Und dass eine Bundesregierung, die weiter in blinder Vasallentreue den Vorgaben aus Washington folgt, Deutschland schadet.

Donald Trump ist unberechenbar. Seine Ankündigung, sich notfalls militärisch zu holen, was die US-Wirtschaft an Rohstoffen und Transportwegen braucht, ob in Grönland, Panama oder Kanada, zeigt, wohin die Reise geht. Auch Trumps Zollpläne richten sich nicht zuletzt gegen uns.

Gleiches gilt für die Wirtschaftssanktionen: Sie sind ein Konjunkturprogramm für die US-Wirtschaft und ein Killer für die europäische Industrie.