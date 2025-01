Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

An seinem ersten Tag als Präsident setzt Donald Trump seine radikale politische Agenda um. Durch Washington fegt jetzt ein anderer Wind – zum Polarfrost kommt eiskalter Tatendrang. Und die Demokraten wirken wie gelähmt.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Ein eisiger Wind zieht durch die schneebedeckten, spiegelglatten Straßen Washingtons. Sirenen schrillen, das Rattern der Helikopterrotoren durchpflügt die Luft. Soldaten, Polizisten und Nationalgardisten stehen an Zäunen, Pollern, Barrikaden. Häuserblock um Häuserblock reihen sich die Menschen, sie alle wollen zu Trump. Männer und Frauen in dicken Mänteln verkaufen Trump-Devotionalien. Gläubige rufen durch Megafone. Und verkünden im Namen Gottes: "Denn auch ihr werdet sterben."

Amerika zur Amtseinführung. Amerika im Ausnahmezustand. Von den großen LED-Bildschirmen an der Capitol One Arena in der Innenstadt von Washington blickt der alte, neue Präsident und ruft in die Januar-Kälte zu jenen, die nicht hineingekommen sind: "Das wird ein toller Fernsehtag!" Für seinen ersten Tag zurück im Oval Office verspricht Donald Trump die ganz große Show. Zehntausende seiner Anhänger jubeln – in der Arena, auf den Straßen, in den Kneipen.

Das Schweigen der Demokraten

Nur die Bewohner der US-Hauptstadt sind kaum zu sehen. Der District of Colombia ist an diesem 20. Januar eine vereiste Geisterstadt. Auf den Wegen wandeln Menschen, die hier sonst nicht leben. Nur am Dupont Circle lärmen etwa hundert Leute. Sie tragen Tücher und Flaggen von Palästina – und Schilder, auf denen steht: "Der Sozialismus siegt über den Faschismus."

Vor acht Jahren, als Donald Trump zum ersten Mal sein Amt als Präsident antrat, trieb der Widerstand noch eine halbe Million Amerikaner durch die Straßen Washingtons. Jetzt ist er zusammengeschrumpft zu einem kleinen Protestnest. Die Demokraten in diesem Land sind still geworden, obwohl der politische Gegner sich radikaler gibt und handelt als je zuvor. Ganz Washington, ganz Amerika, so scheint es, befindet sich in diesen ersten Stunden des Machtwechsels im Trump-Taumel. Die Demokraten wirken gelähmt. Von Widerstand kaum eine Spur.

Nadine ärgert sich über die Agonie des eigenen Lagers: "Wir erleben die Normalisierung, ausgerechnet jetzt, da wir Widerstand leisten müssten." Sie hält ein Transparent, das einen mutmaßlichen Mörder feiert: "Luigi before Parasites". Sie solidarisiert sich mit Luigi Mangione, jenem 24-jährigen Amerikaner, der vor wenigen Wochen Brian Thompson, den Chef der Krankenversicherung United Healthcare in New York erschossen haben soll. Für sie ist er ein Held im Kampf gegen den Klassenfeind eines ausbeuterischen, kapitalistischen Systems ohne Sozialstaat.

Eine Liste wie eine Lawine

Donald Trumps versprochene Unterhaltungsshow wird zur gleichen Zeit nur ein paar Blocks weiter unumkehrbare Realität. Als 47. US-Präsident ist er zurück im Weißen Haus. Im Wahlkampf hatte er auf die suggestive Frage, er werde doch gewiss kein Diktator sein, kokettiert: "Nein, nein, nein, außer am ersten Tag." Jetzt sitzt er wieder am mächtigsten Schreibtisch der Welt und unterzeichnet gleich in den ersten Stunden seiner Präsidentschaft an die hundert Dekrete. Genüsslich sagt er vor den laufenden Kameras im Oval Office: "Oh, das ist ein großes Ding." Dann greift er nach seinem Füller. Und mit einem Handstreich sind die USA nicht mehr Teil der Weltgesundheitsorganisation (WHO).