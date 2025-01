News folgen Artikel teilen

Trump löst weitere Wahlversprechen an seine Wähler ein – und stoppt die externe Kommunikation aller Gesundheitsbehörden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gesundheitsbehörden dürfen nicht mehr nach außen kommunizieren

13.53 Uhr: Die Trump-Regierung hat einem Bericht der "Washington Post" zufolge die US-Gesundheitsbehörden angewiesen, sämtliche externe Kommunikation vorerst auszusetzen. Dies betrifft Gesundheitswarnungen, wissenschaftliche Berichte, Website-Updates und Social-Media-Posts, wie fast ein Dutzend aktuelle und ehemalige Beamte sowie weitere informierte Personen mitteilten.

Die Anweisung wurde demnach am Dienstag an Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums übermittelt, darunter an die FDA, das CDC und die National Institutes of Health – nur einen Tag nach Amtsantritt der neuen Regierung.

Die Quellen, die anonym bleiben wollten, erklärten, dass sie eine Überprüfung während eines Regierungswechsels zwar erwartet hätten, jedoch von Umfang und unbestimmter Dauer der Kommunikationssperre überrascht seien. Betroffen sind unter anderem die wissenschaftlichen Berichte des CDC ("Morbidity and Mortality Weekly Report"), Gesundheitswarnungen für Ärzte sowie Datenaktualisierungen zur öffentlichen Gesundheit, etwa zu Drogentodesfällen.

Diplomatischer Bericht zu Trump durchgestochen – Auswärtiges Amt ermittelt

13.41 Uhr: Das Auswärtige Amt hat interne Ermittlungen wegen des offensichtlich gezielten Durchstechens eines Berichts des deutschen Botschafters in den USA, Andreas Michaelis, eingeleitet. Das Vorgehen bei der Weitergabe des vertraulichen Berichts an deutsche und internationale Medien lasse "eine professionelle Handschrift" erkennen, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Für Beteiligte könne ihr Handeln "dramatische Konsequenzen" haben.

In dem Bericht hatte sich Michaelis laut Medienberichten zur Lage in den USA unter der Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump geäußert. Demnach war von einer Strategie Trumps der "maximalen Disruption" die Rede, auch sei vor einer "Aushöhlung rechtsstaatlicher Grundsätze" gewarnt worden. Der Bericht ging offensichtlich außer an verschiedene Stellen im Auswärtigen Amt auch an weitere deutsche Ministerien sowie an das Bundeskanzleramt.

Der Außenamtssprecher verwies darauf, dass das vertrauliche Papier als "nur für den Dienstgebrauch" eingestuft war. Eine Weitergabe könne disziplinar- und strafrechtlich geahndet werden. Zunächst seien alle Empfänger im Außenministerium nun aufgefordert worden, dienstliche Erklärungen abzugeben, dass sie den Text nicht weiterverbreitet haben. Sollte jemand in diesen Erklärungen die Unwahrheit sagen, könne dies mögliche Konsequenzen verschärfen. "Wir stehen auch mit anderen Ministerien und mit dem Kanzleramt in Kontakt, die diesen Bericht erhalten haben", sagte der Außenamts-Sprecher weiter.

Trump schickt Diversitätsbeauftragte in Zwangsurlaub

11.26 Uhr: Die Regierung von Donald Trump schickt Diversitätsbeauftragte bei US-Bundesbehörden in bezahlten Urlaub, bevor die Stellen abgeschafft werden sollen. Die Personalbehörde der Regierung wies die Behörden in einem Memo vom Dienstag an, sogenannte "DEI"-Mitarbeiter bis spätestens Mittwochnachmittag zu beurlauben. "DEI" steht für "Diversity, Equity and Inclusion", zu Deutsch: Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

In dem Memo der Behörde heißt es weiter, dass die Mitarbeiter gleichzeitig darüber informiert werden sollen, dass Schritte zur Schließung aller DEI-Programme und -Büros unternommen werden. Entsprechende Maßnahmen sollten unter der Biden-Regierung dafür sorgen, dass etwa Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenen Geschlechts oder mit Behinderungen gleiche Chancen am Arbeitsplatz bekommen. Die DEI-Initiativen stehen schon seit Jahren unter heftiger Kritik aus der Republikanischen Partei.

Die jetzige Anordnung der Personalbehörde der Regierung zielt darauf ab, einen am ersten Tag von Trumps neuer Amtszeit verabschiedeten Präsidentenerlass umzusetzen, mit dem die bisherigen Bemühungen im Bereich Diversität zurückgefahren werden sollen. Die Trump-Regierung spricht in dem Zusammenhang von "diskriminierenden und illegalen Bevorzugungen", die einen Verstoß gegen die Bürgerrechte darstellen würden. Die DEI-Programme seien zudem eine Verschwendung von Steuergeld. Es solle wieder eine strikt "leistungsbezogene" Einstellungspraxis angewendet werden.

Panamakanal: China weist Trump-Vorwürfe zurück