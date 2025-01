News folgen Artikel teilen

Ein hoher Regierungsbeamter leistet Widerstand gegen seine Abberufung. In Los Angeles soll es Razzien gegen Migranten geben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Generalinspekteur widerspricht Abberufung

3.30 Uhr: Hannibal Ware, Vorsitzender des Rates der Generalinspekteure für Integrität und Effizienz (CIGIE), hat in einer E-Mail an das Weiße Haus auf die Abberufung von ihm und anderen Generalinspekteuren reagiert. Diese war per E-Mail von Sergio Gor, Chef der Personalverwaltung im Weißen Haus, mitgeteilt worden.

Ware empfahl den Verantwortlichen in der Trump-Regierung, den Rechtsbeistand des Weißen Hauses zu kontaktieren, um die geplante Vorgehensweise zu besprechen. Er wies darauf hin, dass die ergriffenen Maßnahmen nach seiner Ansicht nicht den rechtlichen Anforderungen entsprechen, um präsidial ernannte und vom Senat bestätigte Generalinspekteure zu entlassen. Das Schreiben liegt t-online vor.

Als Grundlage seiner Argumentation führte Ware die Änderungen des "Inspector General Act" von 1978 an, die im Jahr 2022 verabschiedet wurden. Demnach ist der Präsident verpflichtet, den Kongress mindestens 30 Tage vor der Entlassung eines Generalinspekteurs zu benachrichtigen. Zudem muss eine "substantielle Begründung, einschließlich detaillierter und fallspezifischer Gründe", vorgelegt werden.

Diese Vorschrift wurde nach Ansicht Wales eingeführt, um die Unabhängigkeit der Generalinspekteure zu schützen und dem Kongress die Möglichkeit zu geben, auf geplante Entlassungen angemessen zu reagieren. Die Generalinspekteure haben als Aufgabe, in den Bundesbehörden Betrug und Verschwendung aufzudecken. In der Nacht zum Samstag wurden mehrere Inspektoren gefeuert. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, unliebsame Beamte aus der Verwaltung zu entfernen.

Trump: Jordanien und Ägypten sollen Gaza-Bewohner aufnehmen

2.40 Uhr: Donald Trump hat vorgeschlagen, Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln. "Ich möchte, dass Ägypten Leute aufnimmt. Ich möchte, dass Jordanien Menschen aufnimmt", sagte er gegenüber Reportern auf einem Flug in der Präsidentenmaschine von Las Vegas nach Miami. "Wir säubern das gesamte Gebiet":, zitierte ihn der "Voice of America"-Korrespondent Steve Herman.

Bericht: Razzien gegen Migranten in Los Angeles

1.45 Uhr: Nach Informationen der "New York Post" haben in Los Angeles Razzien gegen kriminelle Migranten begonnen. Noch vor der Morgendämmerung habe eine Kampagne begonnen, die die ganze Woche laufen soll, so Quellen gegenüber der Zeitung. Einwanderungsbeamte würden aber Teile der Stadt, die am meisten unter den verheerenden Waldbränden litten, meiden, hieß es. Die Aktion ist Teil eines Durchgreifens in großen Städten in ganz Amerika, das Präsident Trump im Wahlkampf versprochen hatte.

Lieferverbot schwerer Bomben für Israel ist aufgehoben

0.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die von seinem Vorgänger Joe Biden zurückgehaltene Lieferung schwerer Bomben an Israel freigegeben. Das Weiße Haus bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Washington entsprechende Berichte. Die "New York Times" und das Portal Axios schrieben, dass das Pentagon angewiesen worden sei, die Lieferung der 2.000-Pfund-Bomben fortzusetzen. Es solle sich dabei um Mk-84-Bomben handeln, die die USA auf Lager hätten, berichtete die "New York Times".

Samstag, 25. Januar

Trump erwägt Wiedereintritt in die WHO

23.20 Uhr: US-Präsident Donald Trump sagt, dass er einen Wiedereintritt in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Erwägung ziehen könnte. Der Austritt der USA aus der WHO ist nach Angaben der Organisation für den 22. Januar 2026 geplant. Trump hatte den Austritt am Montag nach seinem Amtseid angekündigt. Trump hatte der WHO damals schwere Fehler bei der Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus vorgeworfen. Die USA sind ein wichtiger Geldgeber der Organisation.

Kristi Noem wird Heimatschutzministerin