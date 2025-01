Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie weit geht Donald Trump, um Stärke zu demonstrieren? Die jüngste Eskalation mit Kolumbien zeigt: Abschiebeflüge werden zur Bühne für Machtspiele – mit weitreichenden Folgen für die internationale Diplomatie.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Das Triumphgeheul von Trumps Anhängern war vergangene Nacht nicht zu überhören. Nachdem das Weiße Haus in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte, dass die kolumbianische Regierung nun doch Abschiebeflüge mit eigenen Landsleuten aus den USA akzeptieren würde, war die Erklärung für deren Einlenken schnell gefunden: Donald Trump hat Präsident Gustavo Petro mit seiner Demonstration von Stärke förmlich niedergerungen. So zumindest die Lesart aus dem Trump-Lager.

In der offiziellen Erklärung des Weißen Hauses las sich dazu: "Die heutigen Ereignisse machen der Welt klar, dass Amerika wieder respektiert wird." Präsident Trump werde die Souveränität der USA nun weiterhin mit aller Kraft verteidigen und erwarte von allen anderen Nationen der Welt, "dass sie uneingeschränkt kooperieren und die Abschiebung ihrer illegal in den Vereinigten Staaten anwesenden Bürger akzeptieren."

Die Botschaft der US-Regierung an die Länder Mittel- und Südamerikas, aber auch an den Rest der Welt ist eindeutig: Entweder ihr akzeptiert unsere Bedingungen oder wir versuchen, euch wirtschaftlich zu zerstören. Am Beispiel Kolumbiens wird nur wenige Tage nach Trumps Amtsantritt deutlich, was in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren aus Washington zu erwarten ist: Neben radikalen, politischen Maßnahmen ist es insbesondere eine laute, erbarmungslose und nationalistische Rhetorik und Symbolik. Die Länder der Welt stehen vor der Frage, inwieweit sie bereit sind, den USA dieses Verhalten zuzugestehen.

Trump wählt einen ganz anderen Ton als Biden

Wenige Stunden zuvor nämlich standen die USA und das südamerikanische Land noch vor einem nie dagewesenen Handelskrieg. Weil Kolumbiens Präsident Petro zwei amerikanische Militärmaschinen nicht in der Hauptstadt Bogotá landen lassen wollte, drohte Trump umgehend mit Strafzöllen von bis zu 50 Prozent, mit harten Visa- und Einreisebeschränkungen und sogar mit Wirtschaftssanktionen. Die Folgen wären nicht nur für Kolumbien brutal gewesen. Die Preise, etwa für importierten Kaffee, für Blumen, auch für Rohöl wären in den USA über Nacht in die Höhe geschnellt.

Was aber war geschehen? Nach Angaben des neuen US-Außenministeriums hatte die kolumbianische Regierung die Abschiebeflüge mit ihren Landsleuten zunächst akzeptiert. Kurz bevor die Militärmaschinen Bogotá erreichten, muss Präsident Petro also die Landeerlaubnis zurückgezogen haben. Das klingt nach einem ungewöhnlichen Schritt. Denn während der vergangenen vier Jahre hatte Kolumbien regelmäßig Rückführungsflüge aus den USA akzeptiert.

Es sollen zwei Flüge pro Woche gewesen sein. Und laut der Organisation "Witness at the Border" ("Zeugen an der Grenze"), die Flugbewegungen der amerikanischen ICE-Behörde (Immigration and Customs Enforcement) aufzeichnet, soll Kolumbien zwischen 2020 und 2024 insgesamt 475 Abschiebeflügen aus den USA zugestimmt haben. Offenkundig geschah dies aber ohne öffentliche Drohungen mit einem Handelskrieg.

Im Gegenteil: Im Jahr 2022 waren beim "Summit of the Americas" die USA und die lateinamerikanischen Staaten übereingekommen , dass man die Ursachen für die Fluchtbewegungen fortan gemeinsam und nachhaltig bekämpfen werde – unter den Unterzeichnern der Erklärung waren 22 Staaten, darunter auch Kolumbien. Die USA erklärten sich unter Joe Biden sogar dazu bereit, für Abschiebeflüge von Panama nach Kolumbien zu bezahlen, um Migranten frühzeitig an einem Weiterziehen nach Norden zu hindern.

Viel spricht dafür, dass die jetzige Eskalation und die nachfolgende Einigung mit Kolumbien vor allem atmosphärische Gründe hat. Den jetzigen Abschiebeflügen war nicht nur Donald Trumps Rhetorik vorausgegangen. Der US-Präsident hatte schon im Wahlkampf immer wieder behauptet, Regierungen wie die Kolumbiens würden gezielt Strafgefangene und psychisch Kranke in die USA schicken. Eine Erfindung von Trump, die er auch als gewählter Präsident ständig wiederholte.

Drastische Inszenierungen für das Heimatpublikum