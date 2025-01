Es klingt beinahe wie Majestätsbeleidigung, was Microsoft-Gründer Bill Gates da über den Trump-Vertrauten Elon Musk vom Stapel lässt. "Populistische Hetze" wirft der ehedem reichste Mann der Welt der aktuellen Nummer eins vor. Musks Einsatz für die AfD sei Wahnsinn und: "Es ist wirklich wahnsinnig, dass er die politische Situation in Ländern destabilisieren kann", so Gates über Musk in einem Interview mit der britischen "Times". Doch überraschend kommt Gates' harsche Kritik nicht.