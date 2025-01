Newsblog zur US-Politik Sorge um Grönland: Nato-Vertreter planen Angebot an Trump

Trump begründete sein Interesse an Grönland mit möglichen Gefahren durch Russland und China. (Archivbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Für die Nato ist die Grönland-Debatte höchst brisant. Nun will das Bündnis ein Angebot an Donald Trump machen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

6.03 Uhr: Innerhalb der Nato wird geplant, US-Präsident Donald Trump eine deutliche Ausweitung der alliierten Militärpräsenz in der Arktis vorzuschlagen. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Bündniskreisen erfuhr, gibt es die Hoffnung, die Diskussion um die Zugehörigkeit von Grönland zu Dänemark entschärfen zu können. Hintergrund ist, dass Trump sein Interesse an der größten Insel der Welt insbesondere mit amerikanischen Sicherheitsinteressen begründet. Hier lesen Sie mehr über Trumps Interesse an Grönland.

Nach Angaben aus Bündniskreisen ist die Initiative für Trump derzeit Thema in informellen Gesprächen. Basis für die verstärkte Präsenz könnten demnach bereits 2023 verabschiedete neue Verteidigungspläne sein. Diese als geheim eingestuften Dokumente sehen ohnehin eine Verstärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten auch im hohen Norden vor.

Ob die Planungen für ein Angebot an Trump umgesetzt werden können, wird nach Angaben von Diplomaten unter anderem davon abhängen, ob es dem Republikaner wirklich vornehmlich um die amerikanischen Sicherheitsinteressen in der Region geht. Sollten auch die Rohstoffvorkommen eine Rolle spielen, könnte die Initiative demnach zum Scheitern verurteilt sein.

Trump droht BRICS-Staaten erneut mit Zöllen

4.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die BRICS-Mitgliedsländer davor gewarnt, den US-Dollar als Reservewährung abzulösen. Er wiederholte seine Drohung, 100 Prozent Zölle erheben zu wollen. "Wir werden von diesen scheinbar feindseligen Ländern die Zusage verlangen, dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen noch eine andere Währung unterstützen werden, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen, oder sie werden mit 100 Prozent Zöllen konfrontiert", sagte Trump auf Truth Social in einer Erklärung, die fast identisch ist mit einer, die er am 30. November veröffentlichte. Damals sagte Russland, dass jeder Versuch der USA, Länder zur Verwendung des Dollars zu zwingen, nach hinten losgehen würde.

Der BRICS-Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Im Jahr 2023 kamen Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu, und Anfang dieses Monats wurde Indonesien Mitglied. Die Gruppe hat keine gemeinsame Währung, aber die seit Langem geführten Diskussionen über dieses Thema haben an Dynamik gewonnen, nachdem der Westen wegen des Krieges in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt hat.

Handelsministerium überprüft DeepSeek auf Verwendung von US-Chips