Michael Wolff, Jahrgang 1953, ist ein amerikanischer Journalist, Autor und Kolumnist, bekannt für seine tiefgehenden, investigativen Recherchen über Donald Trump. Er ist Autor mehrerer Bestseller, darunter "Feuer und Zorn: Im Weißen Haus von Donald Trump", "Unter Beschuss: Trumps Kampf im Weißen Haus" und "77 Tage: Amerika am Abgrund", in denen er die Trump-Präsidentschaft mit beispiellosem Zugang dokumentierte. Sein neuestes Buch, "Alles oder nichts: Donald Trumps Rückkehr an die Macht", beleuchtet Trumps Kampagne für einen Wiedereinzug ins Weiße Haus. Wolff schrieb unter anderem für Vanity Fair, The Guardian, The Hollywood Reporter und das New York Magazine.