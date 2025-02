Aktualisiert am 28.02.2025 - 19:04 Uhr

An einem Punkt des Gesprächs schrie er Selenskyj regelrecht an: "Sie setzen das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel! Sie riskieren einen Dritten Weltkrieg!" Er fügte später unter anderem an: "Entweder Sie gehen einen Deal ein oder wir sind raus." Trump unterbrach Selenskyj immer wieder, während der ukrainische Präsident versuchte, etwas zu erwidern. Stellenweise entwickelten sich heftige Wortgefechte.