Trump und Putin haben telefoniert – und während sich die USA und Russland annähern, droht Europa, den Preis zu zahlen. Der in Aussicht gestellte Mini-Waffenstillstand könnte für die Ukraine gefährlicher sein als der Krieg selbst.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die Erwartungen an das Telefonat zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten waren gewaltig. Donald Trump selbst hatte sie zuletzt noch weiter geschürt. An diesem Dienstag, so sagte er, werde es hoffentlich etwas Großes zu verkünden geben. In der Tat sollte sich jetzt zeigen, was der Friedensplan von Donald Trump für den Krieg gegen die Ukraine taugt.

Endlich hätte Wladimir Putin sich dazu bekennen können, dass er sich ebenso friedenswillig zeigt, wie Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Präsident hatte sich nach unermesslichem Druck aus Washington zu einem ersten umfassenden Waffenstillstand von 30 Tagen bereiterklärt.

Putin braucht eine Verschnaufpause

Doch aus Trumps großer Ankündigung ist ein geradezu armseliges Eingeständnis des Scheiterns geworden. Nicht nur versetzte der russische Präsident den wartenden amerikanischen Präsidenten offenbar um eine Stunde und scherzte darüber sogar auf offener Bühne. Über diese billige Provokation hinaus machte Putin den USA klar, dass er nicht zu einem Waffenstillstand bereit ist – und das, obwohl der Angreifer Russland anders als die Ukraine bislang noch keinerlei Zugeständnisse eingehen musste.

Herausgekommen bei dem rund zweistündigen Telefonat ist lediglich, dass Putin bereit ist, für einen Zeitraum von 30 Tagen keine Infrastruktur und Energieeinrichtungen anzugreifen. Das mag auf den ersten Blick zwar wie ein erster, kleiner Schritt in Richtung Frieden erscheinen. Auf den zweiten Blick aber offenbart es nicht nur, dass Russland die ukrainischen Drohnenangriffe auf die eigene Infrastruktur in Wahrheit schwerer zusetzen als es zugeben will. Putin braucht eine Verschnaufpause, um seine Kräfte ungehindert zu sammeln.

Im Klartext bedeutet das auch: Während die Ukraine ihre relativ präzisen Nadelstich-Angriffe gegen russische Nachschubwege einstellen müsste, dürfte Russland weiterhin auf dem fremden Territorium des souveränen Nachbarlandes vorrücken und wüten, mit der Ausnahme von Infrastruktur und Energieeinrichtungen. Dazu sollen noch 175 Gefangene ausgetauscht werden. Das, was ohnehin immer wieder geschehen ist und ohne Putins Krieg gar nicht notwendig wäre, verkauft der russische Präsident sogar noch als Zeichen des guten Willens.

Putins Ziel: eine schutzlose Ukraine

Bei seinem großen Ziel aber bleibt Wladimir Putin knallhart. Als Bedingung für einen umfassenden Waffenstillstand oder gar für einen langfristigen Frieden, bekräftigte er gegenüber Donald Trump seine bekannte Bedingung: Die USA, Europa und die weiteren Alliierten der Ukraine müssten ihre Waffenlieferungen einstellen und sollen keinerlei Geheimdienstinformationen mehr mit der Regierung in Kiew teilen. Eine Mobilisierung und Weiterbewaffnung der Ukraine dürfte nicht mehr stattfinden, findet der Kreml.

Das unverschuldet von Russland angegriffene Land soll sich also seiner notwendigsten Verteidigungsmittel berauben, noch während die Raketen auf dem eigenen Territorium einschlagen, russische Panzer rollen und Drohnen fliegen. Putin behauptet weiter, er könne einem umfassenden Waffenstillstand deswegen noch nicht zustimmen, weil "ernsthafte Risiken" bestehen würden, dass die Ukraine sich nicht daran hält. Auch hiermit verschleiert er weiter, dass in Wahrheit Russland und nicht die Ukraine das Risiko ist. Denn er hat diesen Krieg 2014 begonnen und 2022 gänzlich eskaliert.