Gefährliche Panne der Trump-Regierung "Nationale Sicherheit in den Händen kompletter Amateure"

Von t-online , aj Aktualisiert am 25.03.2025 - 01:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump mit Regierungsmitgliedern und Beratern im Weißen Haus: Auch J.D. Vance (von links nach rechts sitzend), Pete Hegseth und Mike Waltz schrieben in der Chatgruppe. (Quelle: IMAGO/Yuri Gripas - Pool via CNP/imago)

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Gefährliche Panne im Weißen Haus: Ein Chefredakteur wird unbeabsichtigt einem Gruppenchat von Trumps Kabinett hinzugefügt. Die Opposition fordert nun Konsequenzen.

Es dürfte sich um eine der gravierendsten Sicherheitsspannen in der jüngsten US-Militärgeschichte handeln. Das Versenden eines streng geheimen Einsatzplans in einer Chatgruppe der Trump-Regierung an einen bekannten Journalisten hat in den USA eine große Debatte ausgelöst. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hat nun eine Untersuchung des Vorfalls gefordert. Schumer sprach am Montag in der Kongresskammer von einem "der krassesten Verstöße gegen die militärische Geheimhaltung", von dem er seit langer Zeit gelesen habe. Nun sei eine "umfassende Untersuchung" nötig, um herauszufinden, wie es zu diesem "Debakel" kommen konnte.

Loading...

"The Atlantic"-Chefredakteur Jeffrey Goldberg hatte in einem Artikel mit dem Titel "Die Trump-Regierung hat mir versehentlich ihre Kriegspläne getextet" geschildert, dass er vom Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz in eine interne Chatgruppe im Onlinedienst Signal eingeladen worden war. In dieser tauschten sich demnach hochrangige Regierungsmitglieder, darunter Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio, über eine bevorstehende Militäraktion gegen die Huthis aus. Das Weiße Haus bestätigte den Vorfall später. Hier lesen Sie mehr zu den Hintergründen.

Clinton: "Das kann doch wohl nicht war sein"

Die frühere demokratische Präsidentschaftskandidatin und ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton kommentierte den Vorfall lakonisch. "Das kann doch wohl nicht war sein", schrieb sie im Onlinedienst X in einem Post, in dem sie den Artikel des Magazins "The Atlantic" teilte.

Der Senator der Demokraten, Chris Coons, schrieb im Onlinedienst X, jeder einzelne der Regierungsmitarbeiter in der Chat-Gruppe "hat nun eine Straftat begangen". Seine demokratische Senatskollegin Elizabeth Warren nannte den Vorfall "in eklatanter Weise illegal und unglaublich gefährlich". Sie schrieb auf X: "Unsere nationale Sicherheit befindet sich in den Händen kompletter Amateure."

Donald Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater und heutiger Kritiker, John Bolton, äußerte sich in einem Interview mit CNN zu dem Vorfall. "Mir fehlen die Worte", sagte Bolton. Er könne sich überhaupt nicht vorstellen, dass Gespräche von Regierungsmitglieder zu Kriegsplänen auf einer Chatplattform wie Signal stattgefunden hätten. "Diese Angelegenheiten hätten eigentlich im Lagezentrum besprochen werden müssen, bevor der Präsident überhaupt eine Entscheidung traf", so Bolton zu Donald Trumps Plänen, die Huthis anzugreifen. Dass der Vorfall Konsequenzen für die Beteiligten haben könnte? "Ich habe keinerlei Glauben daran, dass dieses Justizministerium jemanden strafrechtlich verfolgen wird", sagte Bolton.

Trump: "Ich weiß nichts davon"

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, Brian Hughes, erklärte, die Regierung untersuche derzeit, wie "eine ungewollte Nummer" der Chat-Gruppe hinzugefügt worden sei. Präsident Donald Trump sagte auf die Fragen von Reportern im Weißen Haus zu dem Sicherheitsleck lediglich: "Ich weiß nichts davon." Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte, Trump habe "weiterhin größtes Vertrauen in sein nationales Sicherheitsteam, einschließlich des Nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz".