Donald Trump: Der US-Präsident schließt eine dritte Amtszeit als US-Präsident nicht aus, obwohl das die Verfassung verbietet.

"Scherze nicht": Trump denkt über dritte Amtszeit nach

US-Präsident Donald Trump hat seine möglichen Ambitionen auf eine dritte Amtszeit untermauert – obwohl die US-Verfassung nur zwei Amtszeiten erlaubt. In einem am Sonntag geführten Telefoninterview mit dem Nachrichtensender NBC sagte Trump auf eine entsprechende Frage: "Ich scherze nicht". Es gebe "Methoden", mit denen eine dritte Amtszeit möglich sein könnte.

Trump führte aus, dass es "sehr viele Leute" gebe, die ihn gerne länger als Präsident sehen wollen. Er sei allerdings gerade fokussiert auf seine aktuelle Amtszeit. Wie genau Trump ein drittes Mal als Präsident kandidieren könnte, erläuterte der 78-Jährige nicht.

Für eine Verfassungsänderung ist in den USA eine Zweidrittelmehrheit im Kongress oder durch Abstimmung der Bundesstaaten erforderlich. Aufgrund der fortschreitenden Spaltung sind solche Mehrheiten allerdings aktuell höchst unwahrscheinlich.

Trump "sehr wütend" auf Putin

Der US-Präsident möchte Frieden in der Ukraine, doch Russland ist bisher kaum zu Kompromissen bereit. Jetzt droht Donald Trump dem Kreml. Mehr dazu lesen Sie hier.

Musk-Organisation entlässt fast komplettes Friedensinstitut

Die Trump-Regierung kürzt weiter den Staat zusammen. Jetzt trifft es ein Institut, das sich dem Frieden verschrieben hat. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: "Ich habe keine Ahnung, was Signal ist"

Donald Trump bleibt bei seinem Kurs und nimmt den nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz weiter in Schutz. Angesprochen auf den Skandal um die Chatgruppe auf dem Messenger Signal erklärte der US-Präsident dem TV-Sender NBC: "Ich feuere keine Leute wegen Fake News und Hexenjagden." Trump erklärte weiter: "Ich habe keine Ahnung, was Signal ist. Es ist mir egal, was Signal ist." Lesen Sie hier mehr dazu.

Nach Trump-Drohung: Iran benennt mögliches Angriffsziel

Der Iran hat Vergeltungsschläge für den Fall eines US-Angriffs angekündigt – auch gegen britische Staatsbürger. Ein hochrangiger iranischer Militär erklärte dem "Telegraph": "Wenn die Zeit kommt, wird es keine Rolle spielen, ob Sie ein amerikanischer, britischer oder türkischer Soldat sind – sie werden ins Visier genommen, wenn Ihr Stützpunkt von Amerikanern genutzt wird." Lesen Sie hier mehr dazu.

Wollte J. D. Vance Waltz rauswerfen lassen?

Auch wenn US-Präsident Donald Trump und die restliche US-Regierung dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz öffentlich den Rücken stärkt: Intern sollen Vize-Präsident J. D. Vance Trump zur Entlassung des nationalen Sicherheitsberaters, der die Signal-Chatgruppe mit Journalist Jeffrey Goldberg eröffnet hatte, geraten haben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Doch keine Trump-kritische Komikerin beim Dinner der White House Correspondents

Inmitten der Spannungen zwischen US-Medienvertretern und Präsident Donald Trump hat die Journalistenvereinigung White House Correspondents Association (WHCA) den Auftritt einer Trump-kritischen Komikerin bei ihrem traditionsreichen jährlichen Dinner abgesagt. WHCA-Präsident Eugene Daniels teilte am Samstag in einer E-Mail an die Mitglieder der regierungsunabhängigen Vereinigung mit, der Vorstand habe einstimmig beschlossen, dass es bei dem Abendessen "dieses Jahr keinen Comedy-Auftritt" gebe.

Demokrat wirft Trump-Regierung Gestapo-Methoden vor