Die Rechte in den USA arbeitet an der sogenannten Deregulierung des Staates, das betrifft auch stark den Abbau von Vorschriften zum Umweltschutz für die Wirtschaft. Genaugenommen handelt es sich dabei um die Freiheit zur Umweltzerstörung. Diese Freiheit bedroht allerdings auf der anderen Seite die Freiheit des Planeten – und damit seiner Bewohner –, von der Eskalation der Klimakrise verschont zu bleiben. Oft wird in einer Diskussion nur über die eine Seite der Medaille gesprochen. Mit meinem Buch möchte ich die Menschen dazu bringen, über beide Seiten nachzudenken. Die Rechten blenden die Realität gerne aus, das hat sich auch bei Covid-19 gezeigt.

Das war so töricht von Trump. Wir haben es hingegen zu großen Teilen den mRNA-Impfstoffen zu verdanken, dass wir wieder weitgehend frei von Covid-19 sind. Die mRNA-Impfstoffe wurden allerdings mit öffentlichen Mitteln finanziert. Öffentliche Finanzierung erfordert wiederum Steuern , Steuern sind Zwang. Die kleine Unannehmlichkeit, Steuern zu zahlen, sollte aber vernachlässigbar im Vergleich zur Freiheit sein, gesund und am Leben zu sein, oder? Es sind diese zahlreichen kleineren und größeren Kompromisse, die mehr und mehr Menschen Freiheit verschaffen können.

In Ihrem Buch äußern Sie die Hoffnung, dass wir derzeit den Abschied vom Neoliberalismus erleben. Welchen Schaden hat dieser Ihrer Meinung nach angerichtet – insbesondere in den USA?

Der Neoliberalismus hat enorme Ungleichheit, Verzweiflung und ein sehr fruchtbares Umfeld für Demagogen geschaffen. Und leider – wie ich in einem meiner früheren Bücher schrieb – gibt es ein enormes Potenzial für Demagogie. In Amerika hatten wir das Pech, mit Donald Trump einen besonders gefährlichen Demagogen zu bekommen. Vielleicht erklärt sich das historisch – jedenfalls hat der Neoliberalismus die Voraussetzungen geschaffen, und Trump hat sie ausgenutzt. Jetzt sehen wir die Konsequenzen.

Könnte sich diese Entwicklung auch in anderen Ländern wiederholen – beispielsweise in Deutschland?

Solche Entwicklungen sind grundsätzlich in jedem Land möglich, in dem es zu starker gesellschaftlicher Polarisierung kommt. In den USA gibt es eine besonders ausgeprägte Spaltung – dort ist mit Trump auch der gefährlichste Fall zuerst eingetreten. Das ist kein Wunder. Aber schauen Sie sich die AfD an: Sie ist besonders erfolgreich in jenen deindustrialisierten Regionen Deutschlands, in denen eine ähnliche Verzweiflung herrscht wie im Mittleren Westen oder Süden der USA.