Mit einer aufsehenerregenden Rede hat der demokratische Senator Cory Booker im US-Parlament gegen die Trump-Regierung protestiert – und einen Rekord aufgestellt. Er bediente sich dabei eines Tricks.

Um 19:19 Uhr (Ortszeit) wendet sich der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, an seinen Parteikollegen Cory Booker: "Weißt Du, dass Du gerade einen Rekord gebrochen hast?" Auf den Zuschauertribünen, die für einen gewöhnlichen Dienstagabend ungewöhnlich gut gefüllt sind, brandet Applaus auf. Booker hatte soeben Geschichte geschrieben.

Zuvor hatte der Senator aus dem Bundesstaat New Jersey mehrfach auf einen der berühmtesten Bürgerrechtler der amerikanischen Geschichte verwiesen. "Es war John Lewis, der mich inspiriert hat", sagte der 55-Jährige. "John Lewis hat mein Leben verändert, sein Mut hat dafür gesorgt, dass ich heute hier stehen und vor Ihnen reden kann." Und das tat Booker auf eindrucksvolle Weise.

Um 19 Uhr am Montagabend (Ortszeit) hatte er begonnen zu reden, 25 Stunden später stand er immer noch hinter dem Rednerpult im Kongress. Nicht etwa müde und erschöpft, sondern voller Elan, unterhaltsam, Witze reißend. Dabei war das, worüber er sprach, gar nicht lustig. Denn der demokratische Senator nutzte seine Marathon-Rede, um gegen die Regierung von Donald Trump zu protestieren, die anwesenden Senatoren wachzurütteln und ein Signal an die Menschen im Land zu senden: Seht her, wir Demokraten lassen nicht einfach zu, was da gerade in Washington, D. C. passiert. Wir stehen auf und wehren uns, lautete sein Credo.

Dabei kam Booker wiederholt auf den schwarzen Bürgerrechtler Lewis zu sprechen, den er als leuchtendes Vorbild des friedlichen politischen Widerstands und als einen wahren amerikanischen Helden beschrieb. Er stehe hier und protestiere im Geiste von Martin Luther King und John Lewis, so Booker. "John Lewis, ich werde dich stolz machen", habe er in einem seiner letzten Gespräche mit dem 2020 verstorbenen Bürgerrechtler gesagt, wie er vor dem Plenum erzählte.

Experte sieht USA auf dem Weg in den Faschismus

Im Kongress bediente sich Booker eines Instruments, das eine Besonderheit des amerikanischen parlamentarischen Systems darstellt: der sogenannte Filibuster. Dieser basiert auf einer Regelung, die den demokratisch gewählten Abgeordneten im Prinzip unbegrenzte Redezeit im US-Senat erlaubt. Normalerweise wird der Filibuster angewandt, um durch lange Reden oder andere Verzögerungsmaßnahmen "Zeit zu schinden" und Abstimmungen über strittige Gesetzesvorhaben zu verzögern. Doch an diesem Tag stand im Senat keine Abstimmung an, auch weil Donald Trump bislang fast ausschließlich mit Präsidialerlassen (Executive Orders) regiert. Diese bedürfen nicht der Zustimmung des Parlaments.

Technisch gesehen war Bookers jetzige Rede also kein Filibuster – er bediente sich aber des Mittels der unbegrenzten Redezeit, um gegen das "verfassungswidrige" Vorgehen Trumps zu protestieren, wie er sagte. "In nur 71 Tagen hat der Präsident der Vereinigten Staaten der Sicherheit der Amerikaner, der finanziellen Stabilität, den Grundlagen unserer Demokratie so viel Schaden zugefügt".

Auch Politikwissenschaftler verfolgen diese Entwicklung mit großer Besorgnis. Trumps Regieren per Dekret bedeutet, dass das Parlament als fundamentale Säule der Gewaltenteilung teilweise entmachtet wird, während die Macht des Präsidenten wächst. Forscher sehen darin einen Schritt hin von der Demokratie zur Autokratie. So erklärte der an der Elite-Universität Stanford lehrende Rechtsprofessor Mark Lemley, dass Trump und seine Mitstreiter die Demokratie abschaffen wollen. "Die Regierung ist faschistisch. Das Land noch nicht." Sollten die Gerichte nicht standhaft bleiben, sehe er einen Staatsstreich kommen, so Lemley.