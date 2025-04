Die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) hat am Freitag mit einem umfassenden Personalabbau begonnen. Dies teilte die Behördenleitung am Freitag (Ortszeit) in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit. "Die IRS hat mit der Umsetzung einer Personalreduzierung begonnen, die zu Personalkürzungen in mehreren Büros und Stellenkategorien führen wird", hieß es in der E-Mail der Personalabteilung. Weiterhin ging aus der Mitteilung hervor, dass 75 Prozent des Bürgerrechtsbüros der Behörde, das früher Büro für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration hieß, gestrichen werden und die verbleibenden Mitarbeiter in ein separates Büro umziehen müssen. Die Massenentlassungen würden in mehreren Phasen erfolgen, hieß es weiter.