Verstoß gegen Kartellrecht EU-Urteil: Deutscher Lieferdienst muss Millionenstrafe zahlen

02.06.2025

Das Logo Essenlieferdienstes Delivery Hero. (Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild/dpa)

Mehrere Jahren lief das Verfahren gegen Delivery Hero. Das Unternehmen versucht, seine Anleger zu beruhigen.

Wegen Kartellrechtsverstößen hat die EU-Kommission eine Strafe in Höhe von 329 Millionen Euro gegen das deutsche Lieferdienst-Unternehmen Delivery Hero und dessen spanische Tochter Glovo verhängt. Delivery Hero habe seine Anteile an Glovo zwischen 2018 und 2022 dazu genutzt, vertrauliche Informationen auszutauschen, die nationalen Märkte für Essenslieferungen unter sich aufzuteilen und ein gegenseitiges Abwerben von Mitarbeitern auszuschließen, begründete die Kommission am Montag ihre Entscheidung.

Delivery Hero und Glovo sind den Angaben zufolge zwei der größten Lebensmittellieferdienste in Europa. 2023 hatte die Kommission mehrfach Büros der Firmen durchsuchen lassen, unter anderem am Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin. Im Juli vergangenen Jahres hatte die EU dann ein Kartellverfahren eingeleitet.

Delivery Hero traf Vorkehrungen

Delivery Hero hatte damals angekündigt, umfassend mit der EU-Kommission zusammenarbeiten und nach eigenen Angaben mehr als 400 Millionen Euro für eine mögliche Kartellstrafe zurückstellen zu wollen.