In Berlin laufen die Vorbereitungen für die Reise des Kanzlers in die USA. Musk sieht mit Trump Meinungsunterschiede. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Bundeskanzler Friedrich Merz will sich auf seinen Besuch in Washington nicht umfangreicher als auf andere Auslandsreise vorbeireden. Sein Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte am Montag der Nachrichtenagentur dts: "Ich glaube, die Reise braucht keine besondere Vorbereitung."

Demnach werde Merz in das Treffen mit Trump "gut vorbereitet" gehen – er und der US-Präsident hätten schon erste Worte gewechselt. Kornelius erklärte: "Die beiden haben ein ordentliches Verhältnis in den ersten Wochen, zumindest fernmündlich und per SMS, aufgebaut und auf dieser Basis wird dann am Donnerstag diese Begegnung stattfinden."

Musk rückt etwas von Trump ab

Der Tech-Milliardär Elon Musk, dessen Zeit als Sonderbeauftragter der US-Regierung am Freitag endete, sagte in einem Interview am Sonntag, dass er nicht die Verantwortung für alle Handlungen der Trump-Regierung übernehmen wolle. In einem Gespräch mit CBS News’ "Sunday Morning" erklärte Musk, dass er mit einigen Entscheidungen von Präsident Trump nicht einverstanden sei – auch wenn er zögerte, näher darauf einzugehen, da dies seiner Meinung nach "Zündstoff" liefern könnte.

"Es ist ja nicht so, dass ich mit allem einverstanden bin, was die Regierung macht", betonte Musk im Interview. "Ich stimme vielem zu, was die Regierung macht, aber es gibt Meinungsunterschiede. Es gibt Dinge, mit denen ich nicht völlig übereinstimme." "Aber es ist für mich schwierig, das in einem Interview anzusprechen, weil das dann zu einem Streitpunkt wird", fügte Musk hinzu. "Also bin ich in einer etwas schwierigen Lage, in der ich denke: 'Nun, ich möchte nicht gegen die Regierung sprechen, aber ich möchte auch nicht die Verantwortung für alles übernehmen, was diese Regierung tut'", sagte er weiter.

Trump will Musks Freund doch nicht als Nasa-Chef

Der von US-Präsident Donald Trump als neuer Chef der Raumfahrtbehörde Nasa vorgeschlagene Milliardär und Weltraumtourist Jared Isaacman soll den Posten nun doch nicht übernehmen. Er habe die Nominierung des 42-Jährigen "nach einer gründlichen Überprüfung früherer Verbindungen" zurückgezogen, teilte Trump über seine Onlineplattform Truth Social mit. Er werde bald einen neuen Kandidaten bekannt geben, der "Amerika im Weltraum an die erste Stelle setzen wird". Mehr dazu lesen Sie hier.

China wirft Hegseth Verunglimpfung vor

China hat den Aufruf von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an die Verbündeten im Indopazifik zu mehr Ausgaben für die eigene Verteidigung kritisiert. Die Äußerungen seien "verunglimpfend", "bedauerlich" und "darauf ausgerichtet, Spaltung zu säen", teilte das chinesische Außenministerium mit.

"Hegseth ignorierte absichtlich den Aufruf der Länder in der Region zu Frieden und Entwicklung und warb stattdessen mit der Mentalität des Kalten Krieges für eine Blockkonfrontation, verunglimpfte China mit diffamierenden Behauptungen und nannte China fälschlicherweise eine 'Bedrohung'", schrieb das Ministerium auf seiner Webseite. "Die Vereinigten Staaten haben Offensivwaffen im Südchinesischen Meer stationiert und schüren weiterhin die Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum, die die Region in ein Pulverfass verwandeln", hieß es in der Erklärung der Behörde.

Transatlantik-Koordinator hofft auf "persönlichen Draht" bei Merz und Trumps

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), erhofft sich von dem ersten persönlichen Gespräch zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump die Grundlage für ein gutes Verhältnis zwischen beiden Staatsmännern. "Wünschenswert wäre es, wenn der Kanzler und der US-Präsident bei diesem ersten Treffen einen guten persönlichen Draht zueinander entwickeln könnten", sagte Hakverdi dem "Tagesspiegel".