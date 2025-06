Newsblog zum Ukraine-Krieg Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine wohl beendet

Von t-online Aktualisiert am 02.06.2025 - 15:35 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Zweite Runde der Friedensgespräche: Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov mit Mitarbeitern in Istanbul. (Quelle: Murad Sezer/reuters)

News folgen Artikel teilen

Delegationen von Russland und der Ukraine haben eine Stunde verhandelt. Jetzt scheinen die Gespräche schon wieder beendet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gespräche zwischen Russland und Ukraine wohl wieder beendet

Die zweite Verhandlungsrunde zwischen Russen und Ukrainern über eine mögliche Waffenruhe ist nach Informationen russischer Nachrichtenagenturen beendet. Das Gespräch in Istanbul habe etwa eine Stunde gedauert, berichteten die staatliche Nachrichtenagentur Tass und die Agentur Interfax unter Berufung auf eigene Quellen. Eine Fortsetzung im weiteren Tagesverlauf sei nicht vorgesehen.

Von ukrainischer Seite oder dem türkischen Gastgeber gab es zunächst keine Bestätigung über ein Ende der Verhandlungen. Auch über etwaige Ergebnisse war zunächst nichts bekannt.

Nach massiven Angriffen: Jetzt verhandeln Russland und die Ukraine wieder

Die neuen direkten Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern über ein Ende des Krieges haben begonnen. Delegationen beider Seiten kamen im Istanbuler Çırağan-Palast unter türkischer Führung zusammen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Beide Seiten haben in separaten Erklärungen ihre Forderungen für ein Ende der Kampfhandlungen formuliert. Die Positionen liegen bisher allerdings weit auseinander.

Die Ukraine, die seit gut drei Jahren eine Invasion Russlands abwehrt, fordert auf der Grundlage eines US-Vorschlags eine international überwachte bedingungslose 30-tägige Waffenruhe als Einstieg in Friedensverhandlungen. Russland knüpft eine Waffenruhe an Bedingungen. So soll die Ukraine auf westliche Waffenlieferungen verzichten und die Mobilmachung einstellen. Verhindern will Moskau so, dass Kiew eine Feuerpause zum Kräftesammeln im Krieg nutzt.

Kurz vor dem Treffen in Istanbul hatten beide Kriegsparteien ihre gegenseitigen Angriffe massiv ausgeweitet – mit Opfern und Schäden auf beiden Seiten.

Drei Nato-Staaten fordern Beitritt der Ukraine

Die nordischen, baltischen und zentraleuropäischen Nato-Mitgliedstaaten treten für die Aufnahme der Ukraine in die transatlantische Allianz ein. Das geht aus einer Erklärung Polens, Rumäniens und Litauens nach einem Gipfeltreffen der sogenannten B9- und nordischen Staaten hervor.

Russische Delegation ebenfalls in Istanbul gelandet

Die russische Delegation für die Verhandlungen mit der Ukraine ist in Istanbul eingetroffen, wie die amtliche Nachrichtenagentur RIA berichtete. Die Delegation wird von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet.

Ukrainische Delegation zu Waffenruhe-Gesprächen in Istanbul eingetroffen

In Istanbul steht am Montag eine neue Verhandlungsrunde zwischen Delegationen aus der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe an. Die ukrainischen Unterhändler trafen am Montagmorgen in der Türkei ein, wie ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP sagte. Diese zweite Verhandlungsrunde soll voraussichtlich um 13 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) beginnen.

Delegationen Russlands und der Ukraine hatten am 16. Mai zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt. Bei dem Treffen in Istanbul hatte es jedoch keine Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gegeben. Beide Seiten einigten sich aber auf einen großen Gefangenenaustausch, der inzwischen stattgefunden hat.

Die ukrainische Delegation wird nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut von Verteidigungsminister Rustem Umerow geleitet. Die Unterhändler aus Kiew werden nach übereinstimmenden Angaben von diplomatischen Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weiteren europäischen Staaten beraten. Die Bundesregierung bestätigte AFP entsprechende Angaben des US-Sondergesandten Keith Kellogg.

Verheerende Drohnenattacke: So gelang der Ukraine die "Operation Spinnennetz"

Die ukrainische "Operation Spinnennetz" erschüttert Russland. Mindestens vier Flugfelder wurden zum Ziel von Drohnen. Die Schäden für die russische Luftwaffe sind immens. Wie ist der Ukraine die Operation gelungen? Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.

Viele Tote bei neuen russischen Angriffen