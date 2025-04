Eric Trumps Botschaft soll wohl eine Warnung an die Länder sein, auf die der US-Präsident mit seinen Zöllen aktuell Druck ausübt. Trump hatte mit einem gewaltigen Zollpaket Handelspartnern auf aller Welt den Kampf angesagt. Seine Regierung führt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern ein. Für viele Staaten sollen je nach Handelsdefizit deutlich höhere Strafabgaben greifen. Auf Einfuhren aus Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union in die USA sind demnach neue Zölle in Höhe von 20 Prozent vorgesehen.

Donald Trump signalisiert indes Gesprächsbereitschaft

Als Beispiel nannte Trump die Kurzvideo-App TikTok. TikTok hätte nach einem US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar von dem in China ansässigen Eigentümer ByteDance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch Trump räumte eine Gnadenfrist von 75 Tagen ein, die am 5. April abläuft. "Wir haben eine Situation mit TikTok, in der China wahrscheinlich sagen wird: Wir werden einem Deal zustimmen, aber werden Sie etwas in Bezug auf die Zölle tun?", sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.