Newsblog zur US-Politik Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz verliert offenbar sein Amt

Von t-online Aktualisiert am 01.05.2025 - 17:54 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Waltz: Er geriet im Zuge der Chat-Affäre von Verteidigungsminister Pete Hegseth in die Kritik. (Quelle: Saul Loeb/Pool AFP/dpa/dpa-bilder)

Ein enger Vertrauter von US-Präsident Trump steht offenbar vor dem Aus. Milliardär Musk soll dagegen im Weißen Haus bleiben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz verliert offenbar sein Amt

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon nach wenigen Monaten vor dem Aus. Der in die Affäre um einen Gruppenchat über die App Signal verstrickte Sicherheitsberater werde das Weiße Haus verlassen, berichteten unter anderem die US-Sender CBS, Fox News und CNN.

Am Morgen (Ortszeit) hatte sich Waltz selbst noch im Sender Fox News zur Politik der Regierung geäußert. Das Weiße Haus bestätigte die Personalie zunächst nicht unmittelbar. Details zu Waltz' offenbar bevorstehendem Ausscheiden aus der Regierung und eine mögliche Nachfolgeregelung blieben zunächst unklar. Trumps Regierung ist erst seit 20. Januar im Amt. Waltz wäre bei seinem Ausscheiden das erste prominente Regierungsmitglied, das das Weiße Haus seither verlässt.

Waltz hatte zugegeben, dass er es war, der versehentlich einen Journalisten in die geheime Signalgruppe zur Planung eines Luftangriffs auf Jemen eingeladen hatte. Dieser Journalist, "Atlantic"-Chefredakteur Jeffrey Goldberg, hatte die Chats dann öffentlich gemacht. Die "New York Times" berichtete, dass Trump hinter den Kulissen nicht so fest zu seinem Sicherheitsberater stehe, wie er öffentlich behauptete. Wer den Beraterposten übernehmen würde, war zunächst unklar. Einem Insider zufolge könnte dies der Russland-Sondergesandte Steve Witkoff werden.

Harris zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit – und warnt vor Trump

Kamala Harris kehrt mit leidenschaftlichem Appell gegen Präsident Trump auf die nationale Bühne zurück. Sie kritisiert seine Wirtschaftspolitik – und fordert aktiven Widerstand. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump sichert Musk Verbleib im Weißen Haus zu

US-Präsident Donald Trump hat Elon Musk einen Verbleib als Berater im Weißen Haus zugesichert. "Die große Mehrheit der Menschen in diesem Land respektiert und schätzt dich wirklich", sagte Trump bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch (Ortszeit). "Du weißt, dass du so lange bleiben kannst, wie du willst", fügte der US-Präsident an Musk gerichtet hinzu. Der Tesla-Chef wolle aber vermutlich "wieder zurück nach Hause zu seinen Autos".

Musk hatte vor gut einer Woche angekündigt, seine Tätigkeit bei der von Trump geschaffenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge) einzuschränken, um sich wieder mehr um seinen Elektroautokonzern Tesla kümmern zu können.

Hintergrund waren Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche bei Tesla. Musks Rolle als inoffizieller Leiter von Doge einen massiven Kosten- und Personalabbau im Staatsapparat vorantrieb, schadet offenbar der Marke Tesla – aus Protest gegen Musk und die Politik der Trump-Regierung gab es Boykottaufrufe in Europa und den USA. Tesla-Verkaufsräume wurden angegriffen.

Erfolg für Trump: Blockade von Zöllen scheitert im US-Senat

Die Demokraten im US-Kongress sind mit dem Versuch gescheitert, die von Präsident Donald Trump verhängten pauschalen Zölle von zehn Prozent auf Wareneinfuhren aus aller Welt auszusetzen.

Eine Abstimmung darüber im US-Senat fiel knapp aus, drei Republikaner stimmten mit den Demokraten. Für die nötige Mehrheit in der Parlamentskammer brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J. D. Vance, der ein Patt auflöste. Die Republikaner haben im Senat eine knappe Mehrheit. Hier lesen Sie mehr.

US-Verteidigungsminister droht Iran wegen Unterstützung der Huthi-Miliz

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth warnt den Iran wegen der Unterstützung der Huthi-Rebellen im Jemen vor "Konsequenzen". "Botschaft an den Iran: Wir sehen eure tödliche Unterstützung für die Huthis. Wir wissen genau, was ihr tut", schreibt Hegseth auf X. "Ihr wisst sehr gut, wozu das US-Militär fähig ist – und ihr wurdet gewarnt. Ihr werdet die Konsequenzen tragen, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort unserer Wahl." Der Iran hatte zuvor erklärt, die Huthis im Jemen handelten unabhängig.

