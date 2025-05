Das Heimatschutzministerium teilt mit, zwei demokratische Kongressabgeordnete hätten sich ebenfalls in dem Gefängnis aufgehalten. Sie seien dort eingebrochen, als ein Bus mit Häftlingen dort angekommen sei. Eine Stellungnahme von Baraka liegt zunächst nicht vor. Er bewirbt sich um den Posten des Gouverneurs im Bundesstaat New Jersey. Trump hat ein hartes Vorgehen gegen Migranten zu einem zentralen Thema seiner zweiten Amtszeit erklärt. Einige Stunden später kam Baraka übereinstimmenden Medienberichten zufolge wieder frei. Der 55-jährige Demokrat bewirbt sich für das Amt des Gouverneurs von New Jersey an der US-Ostküste. Die Wahl findet im November statt.

Steuern für Reiche? Trump überrascht mit Aussage

Donald Trump überraschte am Freitag mit einer Wende in der Steuerpolitik. In der Debatte zum neuen US-Haushalt erklärte der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social: Seine Republikaner sollten die Steuern für Reiche "besser nicht" erhöhen, aber es sei "okay, wenn sie es täten". Eine Reichensteuer wäre eine Abkehr von der klassischen Steuersenkungspolitik der Republikaner.

Trump hatte in seine ersten Amtszeit die Steuer für Top-Verdiener mit einem Jahreseinkommen von 625.000 Dollar auf 37 Prozent gesenkt. Jetzt brachte er laut Medienberichten im Gespräch mit Republikanern eine Steuerrate für Reiche mit einem Jahresverdienst von 2,5 Millionen Dollar (Single) beziehungsweise 5 Millionen Dollar (Verheiratete) von 39,6 Prozent ins Gespräch.

Nach Angaben der Agentur Bloomberg ließen sich durch eine Reichensteuer jährlich bis zu 67,3 Milliarden Dollar erzielen. Trump fürchtet aber eine Debatte über seine Glaubwürdigkeit. US-Präsident George Bush hatte 1988 die Präsidentschaftswahl mit den legendären Worten gewonnen: "Read my lips: No new taxes" – Lest meine Lippen: Keine neue Steuern. Kaum im Amt musste er aber die Steuern erhöhen und verlor 1992 nach nur einer Amtszeit die Wahl gegen Bill Clinton.