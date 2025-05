Vance äußert sich zum Kreml – Trump zeigt sich irritiert

US-Vizepräsident J. D. Vance hat sich am Mittwoch in Washington frustriert über das Verhalten des Kreml gezeigt. "Ich denke, mit dem ersten Angebot, dass sie auf den Tisch gelegt haben, verlangen sie zu viel", sagte Vance in einem Interview mit dem ehemaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.

Die Aussage wird von Beobachtern als ein weiteres Zeichen dafür gewertet, dass in der US-Administration die Zweifel am Friedenswillen von Russlands Machthaber Wladimir Putin wachsen. "Wir müssen auch die ukrainische Seite betrachten, was sie bereit sind, auf den Tisch zu legen, was sie wollen", so Vance weiter. Zwischen beiden Forderungen - denen der ukrainischen und denen der russischen Seite - bestehe derzeit noch eine große Kluft, so der US-Vizepräsident.