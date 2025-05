Dieses Büro wird von Jeremy Lewin geleitet, einem 28-jährigen ehemaligen Mitarbeiter der von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Behörde für Regierungseffizienz (Doge). Er überwacht nun die Stilllegung von USAID. Das Office of Foreign Assistance, Doge und Lewin selbst reagierten nicht auf Anfragen.

Die Haltbarkeit von fast 500 Tonnen energiereicher Kekse, die in einem USAID-Lager in Dubai gelagert werden, läuft im Juli ab. Diese Kekse könnten mindestens 27.000 akut unterernährte Kinder einen Monat lang ernähren. Sie werden nun möglicherweise vernichtet oder zu Tierfutter verarbeitet. In einem durchschnittlichen Jahr werden nur etwa 20 Tonnen Lebensmittel auf diese Weise entsorgt, weil sie während des Transports oder der Lagerung beschädigt wurden.

Ein Teil dieser Bestände war ursprünglich für den Gazastreifen und den auch von einer Hungersnot betroffenen Sudan vorgesehen. Der Sprecher des Außenministeriums antwortete nicht direkt auf Fragen, wie viel der gelagerten Nahrungsmittelhilfe kurz vor dem Ablauf steht und zur Vernichtung vorgesehen ist. Die USAID plant, fast alle ihre Mitarbeiter in zwei Wellen – am 1. Juli und 2. September – zu entlassen, während die Behörde sich auf ihre Schließung vorbereitet. Viele der zentralen Beschäftigten, die für die Verwaltung der Lagerhäuser oder den Transport der Vorräte verantwortlich sind, werden im Juli ausscheiden.

1,9 Millionen Menschen stehen vor Hungersnot

Die USA sind der weltweit größte Geber humanitärer Hilfe. Sie stellen mindestens 38 Prozent aller von den Vereinten Nationen (UN) erfassten Beiträge. Im vergangenen Jahr wurden 61 Milliarden Dollar an Auslandshilfen ausgezahlt, etwas mehr als die Hälfte davon über USAID. Die US-Hilfe umfasst gebrauchsfertige therapeutische Nahrungsmittel wie energiereiche Kekse und Plumpy'Nut, eine Paste auf Erdnussbasis.

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnte Ende März, dass die Nahrungsvorräte in 17 Ländern aufgrund von Mittelkürzungen zur Neige gingen. Dies könnte dazu führen, dass 2,4 Millionen Kinder, die an schwerer akuter Unterernährung leiden, für den Rest des Jahres ohne diese wichtigen Vorräte auskommen müssen. Die vier USAID-Lagerhäuser enthalten den Großteil der Lebensmittelvorräte der Behörde. In normalen Zeiten könnten diese schnell an Orte wie den Sudan geliefert werden, wo 25 Millionen Menschen – die Hälfte der Bevölkerung des Landes – unter akutem Hunger leiden.