Musk kritisiert Trump: "Das untergräbt meine ganze Arbeit"

Donald Trump nennt seine Steuerreform nur "Big Beautiful Bill", das "große, schöne Gesetz". Es sieht massive Steuerentlastung vor allem für Wohlhabende vor – zulasten des US-Staatshaushaltes. Das Repräsentantenhaus hat der Reform vorige Woche schon zugestimmt, die Abstimmung im Senat steht noch aus. Doch jetzt wächst die Kritik an den Plänen des US-Präsidenten – von unerwarteter Seite. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump begnadigt Reality-Stars

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Reality-Stars Todd und Julie Chrisley vollständig zu begnadigen. Das Ehepaar wurde 2022 wegen schwerem Finanzbetrug und Steuerhinterziehung verurteilt. Beide sind bekannt aus der Reality-TV-Serie "Chrisley Knows Best", in der sie sich als gläubige Südstaatenfamilie mit extravagantem Lebensstil inszenieren. Lesen Sie hier mehr dazu.

Wadephul in den USA: Es steht viel auf dem Spiel

Außenminister Johann Wadephul reist zu seinem bislang schwierigsten Antrittsbesuch in die USA. In den Beziehungen zur Trump-Regierung geht es für Deutschland um Schadensminimierung. Ein Scheitern hätte schwere Folgen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Insider: Trump-Regierung will Harvard alle Bundesverträge streichen

In den USA spitzt sich der Streit zwischen der US-Regierung und der Elite-Universität Harvard weiter zu. Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump hat einem Insider zufolge alle Bundesbehörden zur Kündigung aller verbleibenden Verträge mit Harvard aufgerufen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte, ging dies am Dienstag (Ortszeit) aus einem Schreiben der US General Services Administration (GSA, "allgemeine Dienstleistungsverwaltung") hervor, das am gleichen Tag an die Bundesbehörden verschickt wurde. Demnach sollen alle Behörden ihre Verträge mit Harvard überprüfen und möglichst kündigen oder neu zuweisen. Den Wert dieser Verträge schätzte der Insider auf etwa 100 Millionen Dollar. Harvard reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

In dem Schreiben von Josh Gruenbaum, dem Beauftragten der GSA für Bundesbeschaffungen, wird der Harvarduniversität in Cambridge, Massachusetts, diskriminierende Einstellungspraktiken und das Versäumnis, jüdische Studenten vor Belästigungen zu schützen, vorgeworfen. In dem Schreiben werden die Behörden aufgefordert, bis zum 6. Juni eine Liste der gekündigten Verträge vorzulegen. Zudem sollen Verträge für kritische Dienstleistungen an andere Anbieter weitergegeben werden.