Zweite Zahlung bleibt wohl aus

Offenbar sind in einem Gutachten die Liegenschaften des UNternehmens neu bewertety worden – deutlich niedriger als zuvor. Damit entfällt aber die Grundlage für die nächste Auszahlung im Sanierungsplan. Das Unternehmen soll laut ORF 7,7 Millionen Euro Schulden haben. Das Fabrikgebäude in Grödig und einige Grundstücke sind bereits verkauft. Eine Investorengruppe will dort Büros bauen und Unternehmen ansiedeln so heute.at.