Trump und Xi einigen sich bei Exportbeschränkungen für Seltene Erden

Unterhändler beider Seiten hatten sich in der Nacht in London auf ein Rahmenabkommen im Handelsstreit verständigt. Letzte Details sollten dann zwischen Trump und Xi besprochen werden.

Debatte um Trumps Militärparade

Donald Trump feiert den 250. Geburtstag der US-Armee am Samstag mit einer Militärparade. Zugleich begeht er an dem Tag auch seinen 79. Geburtstag. Der Präsident verweist auf den Flaggentag, der jedes Jahr am 14. Juni gefeiert wird.

Kritiker sind unnachsichtiger. Die "New York Times" merkte zu dem ungewöhnlichen Militärmarsch in der US-Hauptstadt an: "Es sieht vielmehr so aus, dass das Militär politisch instrumentalisiert wird. Es richtet seine Kräfte nach innen, nicht auf äußere Gegner."