Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen könnte der Iran mit Schlägen auf US-Ziele in der Region reagieren. Ein Golfstaat scheint sich auf diese Möglichkeit vorzubereiten.

Der Golfstaat Katar hat angesichts der kriegerischen Handlungen in der Region seinen Luftraum vorerst gesperrt. Das Außenministerium teilte mit, damit solle die Sicherheit der Bürger, Einwohner und Besucher gewährleistet werden. Die Behörden beobachteten die Lage genau und bewerteten die Entwicklungen in Abstimmung mit regionalen und internationalen Partnern, hieß es weiter in der Mitteilung.