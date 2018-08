Prozess um Paul Manafort

Trumps Ex-Berater von zentralem Zeugen belastet

07.08.2018, 04:18 Uhr | dpa, aj

Trumps Ex-Wahlkampfchef steht vor Gericht - und wurde nun vom wohl wichtigsten Zeugen schwer belastet. Es geht unter anderem um 15 schwarze Auslandskonten.

Im Prozess gegen den ehemaligen Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump hat ein zentraler Zeuge den Angeklagten belastet. Manaforts langjähriger Mitarbeiter und Vertrauter Rick Gates sagte nach Angaben der "Washington Post" am Montag im Gericht in Alexandria nahe der Hauptstadt Washington, er habe gemeinsam mit Manafort 15 schwarze Auslandskonten unterhalten. Auf Anweisung des Beschuldigten habe er von dort Gelder an Manafort geschickt, die als Darlehen statt als Einkommen deklariert gewesen seien, um Steuern zu hinterziehen.

Die Zeitung berichtete, Gates habe deutlich gemacht, dass er in der Hoffnung auf Strafmilderung gegen Manafort aussage. Er habe bei seiner Aussage auch eingeräumt, dass er Hunderttausende Dollar von Manafort gestohlen habe. Auf die Frage, ob er gemeinsam mit Manafort Straftaten begangen habe, habe Gates mit "Ja" geantwortet.

In court now:



Prosecutor on Mueller’s team asks Rick Gates if he committed crimes with Paul Manafort.



“Yes,” Gates says.



First time a senior Trump campaign official has confessed to a crime on the stand. — Ari Melber (@AriMelber) August 6, 2018

Gates hatte sich im Februar im Rahmen einer Vereinbarung mit Sonderermittler Robert Mueller für schuldig bekannt. Das Verfahren gegen Manafort ist das erste, das sich im Zuge von Muellers Russland-Untersuchungen ergeben hat. Allerdings haben die Vorwürfe nicht direkt mit dem Kern von Muellers Ermittlungen zu tun, ob es im Wahlkampf 2016 Absprachen des Trump-Lagers mit Russland gab. Trump nennt Muellers Untersuchungen eine "Hexenjagd".

Die Gerichtszeichnung zeigt Paul Manafort (2.v.l), Wahlkampfchef von US-Präsident Trump, und dessen langjährigen Mitarbeiter und Vertrauten Rick Gates: Im Prozess gegen den ehemaligen Wahlkampfchef von US-Präsident Trump, Paul Manafort, hat ein zentraler Zeuge den Angeklagten belastet. (Quelle: dpa)



Prozess wegen Steuer- und Bankbetrug in Millionenhöhe

Manafort (69) muss sich seit vergangenem Dienstag wegen Steuer- und Bankbetrugs vor dem Gericht in Alexandria verantworten. Er wird beschuldigt, den Behörden Einkünfte in Millionenhöhe verschwiegen zu haben, die er als politischer Berater in der Ukraine machte. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Banken belogen zu haben, um Kredite in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (17 Millionen Euro) zu bekommen.

Manafort stand zunächst unter Hausarrest. Seit Juni sitzt er aber im Gefängnis, nachdem die Ermittler ihn beschuldigt hatten, Einfluss auf Zeugen nehmen zu wollen. Trump hat sich von ihm distanziert.





Manafort leitete von Juni bis August 2016 den Wahlkampf Trumps. Der Lobbyist und Politikberater war dabei unter anderem für den wichtigen Parteitag zuständig, bei dem sich Trump die Nominierung seiner Partei sicherte. In einem weiteren Verfahren in Washington, das im September beginnen soll, werden Manafort unter anderem Geldwäsche, Falschaussage und kriminelle Verschwörung vorgeworfen.