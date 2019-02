Michael Cohen vor dem Kongress

Ein Mann zerlegt das System Donald Trump

In einem bemerkenswerten Auftritt spricht Michael Cohen vernichtend über seinen früheren Boss Donald Trump. Für den Präsidenten ist das nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich.

Er ist kein Unschuldslamm. Der Mann, der vor der versammelten Nation Donald Trump die Maske abreißen will, war früher selbst dessen Mann für die dreckigen Aufgaben.

Wie oft er jemanden im Auftrage Trumps bedroht habe, fragt eine demokratische Abgeordnete den Zeugen Michael Cohen.

"50 Mal?", fragt sie. "Öfter."

100 Mal? Öfter.

200 Mal. Öfter.

Cohen schätzt, dass er 500 Mal für Trump Menschen eingeschüchtert und bedroht habe.

Michael Cohen, 52 Jahre alt, war lange persönlicher Anwalt Trumps, sein "Fixer", sein Mann für schmutzige Angelegenheiten. Doch diese Zeit ist vorbei. Am Mittwoch bricht Cohen vor einem Kongressausschuss mit Trump auf spektakuläre Weise. Das hätte noch vor einem Jahr niemand für möglich gehalten.

Er log für Trump – und muss dafür in Gefängnis

Doch nun hat Cohen mit dem Russland-Sonderermittler Robert Mueller und der Staatsanwaltschaft in New York kooperiert. Er geht bald ins Gefängnis für seine Lügen, Schummeleien, Gesetzesbrüche, die er teilweise im Auftrag Trumps begangen haben will. Doch vorher will er mit einem, so würde er es darstellen, noch größeren Lügner, Schummler, Gesetzesbrecher abrechnen: Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten.

Michael Cohen: Der zu einer Gefängnisstrafe verurteilte Anwalt arbeite etwa zehn Jahre für Donald Trump. (Quelle: Joshua Roberts/Reuters)

Cohen brandmarkt Trump vor dem Kongress und vor Millionen Zuschauern an den Bildschirmen als "Rassisten, Schwindler und Betrüger". Sein 29 Minuten langes Eingangsstatement gerät zur Generalabrechnung mit seinem früheren Boss. Er malt ein Bild Trumps, das diesen als durch und durch verkommenen Menschen darstellt. Als ungeeignet für das höchste Amt im Lande.

Cohen bleibt dabei ruhig und authentisch, trotz zahlreicher Angriffe der Republikaner im Ausschuss.

Arbeitsauftrag: Lügen verbreiten

Für Donald Trump ist Cohens Auftritt in erster Linie peinlich und in zweiter Linie gefährlich.

Er ist peinlich, weil jemand, der das System Trump von innen kennt, es so direkt und umfassend öffentlich zerlegt.

Wiederkehrendes Motiv ist das Lügen. Cohen sagt, wenn man zur Arbeit kam in Trumps Firma, wusste man, dass man für ihn lügen müsse, "bei irgendwas". Cohen sagte, er habe auch Trumps Ehefrau Melania über dessen Affäre mit Stormy Daniels anlügen müssen.

Cohen hat Dokumente dabei, die zeigen sollen, wie Trump gegenüber der Deutschen Bank sein Vermögen künstlich aufgebläht hat. Trump ist wenig so heilig wie seine Finanzen.

Cohen sagt, Trump sei nur als Präsidentschaftskandidat angetreten, um den Wert seiner Marke weiter zu steigern. Er habe zu keinem Zeitpunkt selbst an einen Sieg geglaubt. Das sind nur zwei von vielen Beispielen.

Cohen liefert zahlreiche knackige Sätze, die wie gemacht sind, um im Fernsehen in Dauerschleife zu laufen. Es ist seine Abrechnung mit dem Boss.

Aussagen, die Trump in Bedrängnis bringen

Cohens Auftritt ist aber auch gefährlich, weil er zentralen Verteidigungslinien Trumps in seinen Affären widerspricht. Gerade bei der Affäre Stormy Daniels legt er nach. Trump habe ihn als Präsident dazu gedrängt, über die Schweigegeldzahlung an den Pornostar zu lügen, sagt Cohen. Das ist heikel, weil es dabei nicht nur um eine schlüpfrige Affäre, sondern um illegale Wahlkampffinanzierung geht.

Cohen widerspricht auch Trump in der Russland-Untersuchung. So betont er etwa, Trump habe ganz genau gewusst, dass sein nun angeklagter Berater Roger Stone in Kontakt zu WikiLeaks-Gründer Julian Assange stehe, der die E-Mails aus dem Hillary-Clinton-Lager veröffentlichen würde.

Ebenso sagt Cohen, Trump habe ganz sicher von dem für die Russland-Ermittlungen zentralen Treffen im Trump Tower mit einer kremlnahen russischen Anwältin im Jahr 2016 gewusst – was dieser verneint hat.

Der Schaden für Trump: noch nicht abzuschätzen

Politisch entsteht durch all das neuer Schaden für Trump. Welche Folgen das für die Untersuchungen gegen Trump haben könnte, ist noch nicht abzuschätzen.

Zur Erinnerung: Das ist nur das, was Cohen in öffentlicher Aussage am Mittwoch angibt. Flankiert wird der Auftritt von zwei Aussagen vor den Geheimdienstausschüssen von Senat und Repräsentantenhaus, die finden hinter verschlossenen Türen statt.

Im öffentlichen Rahmen sagt Cohen dazu: Er habe keine direkten Beweise, dass Trump oder sein Wahlkampfteam illegale Absprachen mit Russland getroffen habe. "Aber ich habe einen Verdacht."

Cohens besonderes Wissen über Trumps Gebaren stellt ihn urplötzlich ins Zentrum der schrillen politischen Kämpfe um Trump. Als Cohen den Saal im Repräsentantenhaus betritt, sagt ihm jemand aus dem Publikum: "Michael, du bist ein Held." Das hätte der sich wohl auch nicht träumen lassen. Für die eine Seite Amerikas ist der Schurke Cohen plötzlich ein Heiliger.





Ganz anders die Republikaner im Ausschuss. Sie befragen Cohen gar nicht erst zu Trump oder seinem Verhältnis zu Cohen. Sie konzentrieren sich darauf, Cohens Glaubwürdigkeit zu zerstören. Immer wieder konfrontieren sie ihn mit seinen Vergehen. Sein Leben bietet dafür genügend Anlass.

Nach einer Stunde wird Cohen einmal patzig, und sagt dem republikanischen Obmann im Ausschuss, dieser solle sich schämen. Dann aber macht Cohen gefasst weiter und berichtet weitere Stunden lang über das Lügensystem des Donald Trump, dem er so lange diente.