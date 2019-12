Der Kampf ums Weiße Haus läuft: Der mögliche Trump-Herausforderer Michael Bloomberg will den US-Präsidenten mit Fakten zur Waffengewalt entlarven – und präsentiert schockierende Zahlen.

"Jeden Tag werden 21 Schüler angeschossen", erklärt Michael Bloomberg in einem Video, das der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten jetzt auf Twitter veröffentlicht hat. Darin listet der Milliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister jeden Amoklauf an Schulen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump auf. Seit Januar 2017 waren es 263 bewaffnete Angriffe an Schulen.

21 students are shot every day—because of Trump’s unwillingness to act. Between protecting the NRA and our children, he's made his choice. Which is why we need to beat him. pic.twitter.com/qUXTKxXWow