Trump ernennt neuen US-Botschafter für Deutschland

27.07.2020, 21:57 Uhr | AFP

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Richard Grenell ist US-Präsident Donald Trump offenbar fündig geworden. Künftig soll ein Ex-Militär die Position in Berlin übernehmen.

Der frühere US-Armeeoffizier Douglas Macgregor soll neuer Botschafter seines Landes in Deutschland werden. Präsident Donald Trump will den pensionierten Oberst als Nachfolger für den im Juni zurückgetretenen Botschafter Richard Grenell nominieren, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte. Macgregor tritt unter anderem als Kommentator für den konservativen Nachrichtensender Fox News auf, der Trump politisch nahesteht.

"Oberst Douglas Macgregor ist ein dekorierter Kriegsveteran, Autor und Berater", erklärte das Weiße Haus am Montag. Mit seinen Schriften zu militärischen Fragen habe er zur Umwandlung der US-Streitkräfte, der Nato und der israelischen Streitkräfte beigetragen. Macgregor war unter anderem am Nato-Lufteinsatz im Kosovo 1999 beteiligt.

Grenell, ein Vertrauter des Präsidenten, war Anfang Juni von dem Posten in Berlin zurückgetreten. Mit seinen häufig forschen Aussagen war er in Deutschland immer wieder angeeckt.

