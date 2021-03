US-Wahl

US-Präsident Biden will 2024 zur Wiederwahl antreten

25.03.2021, 19:18 Uhr | AFP

US-Präsident Joe Biden ist 78 Jahre alt, über seinen Gesundheitszustand wird immer wieder spekuliert. Jetzt kündigt er an: Er will sich 2024 wieder zur Wahl stellen.

US-Präsident Joe Biden will 2024 zur Wiederwahl antreten. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris soll wieder mit ihm zusammen kandidieren, kündigte Biden an. "Mein Plan ist es, zur Wiederwahl anzutreten", sagte der 78-jährige Präsident am Donnerstag. Er habe jedoch nie mit Sicherheit dreieinhalb bis viereinhalb Jahre im Voraus planen können.

Biden kündigte seine erneute Kandidatur bei seiner ersten formellen Pressekonferenz am Donnerstag an. Dort kündigte er außerdem an, das Impfziel seiner Regierung im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verdoppeln zu wollen. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sollten nun 200 Millionen Impfungen vollzogen werden. Die ursprüngliche Marke von 100 Millionen war vergangene Woche erreicht worden, 42 Tage vor der Frist.



"Ich weiß, dass das ehrgeizig ist, doppelt so viel wie unser ursprüngliches Ziel", sagte Biden. "Aber kein anderes Land der Welt ist überhaupt dem nahe gekommen."