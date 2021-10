"Auf dem Weg der Besserung"

Ex-US-Präsident Bill Clinton liegt auf Intensivstation

15.10.2021, 07:59 Uhr | aj, dpa, rtr

Bill Clinton ist schon vor zwei Tagen in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Laut seinem Sprecher ist der Ex-US-Präsident in guter Verfassung. Sein Zustand stehe nicht im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton liegt im Krankenhaus. "Am Dienstagabend (Ortszeit) wurde Clinton in das UCI Medical Center eingeliefert, um eine Infektion zu behandeln", schrieb Clintons Sprecher Angel Urena am Donnerstag auf Twitter. Bei der Infektion handele es sich nicht um Covid-19.



Der 75-Jährige sei auf dem "Weg der Besserung" und "in guter Verfassung". Er sei dankbar für die Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter, die ihn "hervorragend versorgen", erklärte Urena weiter. Clinton sei demnach in der Universitätsklinik im kalifornischen Irvine untergebracht.

Zuvor hatte der Sender CNN berichtet, Clinton sei mit dem Verdacht auf eine Blutinfektion eingeliefert worden und liege zum Schutz seiner Privatsphäre auf der Intensivstation. Sein Zustand stehe nicht im Zusammenhang mit seinen früheren Herzproblemen oder Covid-19, so CNN.

Ärzte bestätigen: Es geht ihm besser

Clinton sei zur engmaschigen Überwachung auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht worden und erhalte Antibiotika und Flüssigkeit, zitierte der Sender CNN aus einer gemeinsamen Erklärung von Clintons Hausärztin Lisa Bardach und Alpesh Amin, Arzt am Irvine Medical Center. "Nach zwei Tagen Behandlung sinkt die Zahl der weißen Blutkörperchen und er spricht gut auf die Antibiotika an." Sie fügten hinzu: "Wir hoffen, dass er bald nach Hause gehen kann."

Der Demokrat Clinton war von 1993 bis 2001 US-Präsident. Verheiratet ist er mit Hillary Clinton, die die demokratische Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahl 2016 war und damals Donald Trump unterlag.