Joe Biden kritisiert erneut die Blockade der Republikaner im US-Kongress für Ukraine-Gelder. CSU-Chef Söder greift Trump an. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem , alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

US-Senator: Trump lässt Verbündete nicht im Stich

14.36 Uhr: Der republikanische US-Senator J.D. Vance hat den Nato-Verbündeten versichert, dass sie auch unter einem US-Präsidenten Donald Trump auf den Beistand der USA bei einem Angriff zählen könnten. "Natürlich lieben wir unsere Nato-Verbündeten", sagt der Trump-Anhänger Vance am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. "Wir schätzen das Nato-Bündnis, und das gilt für das gesamte politische Spektrum." Aber Europa müsse selbstständiger werden in Sicherheitsfragen, das sei die Botschaft Trumps.

Der Republikaner fordert vor allem Deutschland auf, mehr in seine Streitkräfte zu investieren. "Wenn Deutschland das fünftgrößte BIP (Bruttoinlandsprodukt) der Welt hat und Russland nicht einmal zu den zehn größten Ländern gehört, sollte Deutschland dann nicht in der Lage sein, allein eine wirksame Abschreckung zu gewährleisten?", fragt er und fügt hinzu: "Das ist kein Argument dafür, dass wir Deutschland im Stich lassen sollten. Das ist ein Anreiz für unsere deutschen Freunde, eine etwas größere Rolle zu übernehmen, denn die Vereinigten Staaten werden sich im nächsten halben Jahrhundert auf andere Dinge konzentrieren müssen."

US-Präsident leistet sich weiteren Versprecher

8.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich den nächsten Versprecher geleistet. Biden, der sich gerade im Urlaub in seinem Heimatstaat Delaware befindet, sagte vor Reportern am Samstag: "Es ist Zeit, dass der Kongress zusammenkommt und das Gesetz zur Finanzierung der Nato verabschiedet." Gemeint hatte Biden dabei allerdings vermutlich ein Gesetz, das weitere Hilfszahlungen der USA an die Ukraine vorsieht. Der Kongress hat die Hilfszahlungen zuletzt blockiert.