Am Montag beginnt der erste Strafprozess gegen Donald Trump. Sollte er schuldig gesprochen werden, könnte der Ex-Präsident in ein berühmtes Gefängnis kommen.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Am Montagmorgen ist es so weit: Im Süden Manhattans, wo Donald Trump vor rund einem Jahr angeklagt wurde, beginnt nun der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Der Vorwurf: Trump soll im Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clinton unter anderem Wahlkampfspenden veruntreut haben. Und zwar, um Stormy Daniels, einen ehemaligen Pornostar mit Geld zum Schweigen zu bringen. Mit der Frau soll der Ex-Präsident nämlich einst eine Affäre gehabt haben.

Zwar ist dieser erste von vier Strafprozessen gegen Trump der rechtlich harmloseste. Die Höchststrafe für jeden der insgesamt 34 New Yorker Anklagepunkte beträgt dennoch vier Jahre. Würde Trump am Ende des Prozesses in jedem Punkt schuldig gesprochen, könnte er in New York trotzdem nur für maximal 20 Jahre ins Gefängnis wandern. Für einen bald 78-jährigen Mann wäre das womöglich aber lebenslänglich.

Ob es wirklich zu einem Schuldspruch kommt, liegt zwar noch in weiter Ferne. Am Montag beginnt zunächst ein aufwendiger Auswahlprozess der Jury-Mitglieder. Trotzdem herrscht in New York bereits Aufregung darüber, in welches Gefängnis Donald Trump kommen könnte. Wahrscheinlich würde der Ex-Präsident wohl auf Rikers Island inhaftiert werden.

Es handelt sich dabei um eine Gefängnisinsel, mitten im East River von New York. Sie liegt zwischen den Stadtteilen Queens und der Bronx, unweit des Hafengebietes und in der Nähe des internationalen Flughafens La Guardia.

Trumps Ex-Buchhalter sitzt schon ein

In diesen Knast wanderte bereits Trumps langjähriger Chefbuchhalter Allen Weisselberg. Der wurde vergangene Woche zu fünf Monaten Haft verurteilt. Weisselberg bekannte sich schuldig wegen Meineids in zwei Fällen. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hatte ihm zuvor vorgeworfen, falsche Aussagen bezüglich der Größe der Penthouse-Wohnung des ehemaligen Präsidenten in New York gemacht zu haben.

Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hatte Trump und seinen Mitarbeitern, darunter auch Weisselberg, vorgeworfen, den Wert von Trumps Unternehmen höher angegeben zu haben, um günstige Kredite von Banken zu erhalten. Dieses Zivilverfahren endete damit, dass ein Richter den Ex-Präsidenten zu einer Zahlung von mehr als 450 Millionen US-Dollar einschließlich Zinsen verurteilt hatte.

Dem Fernsehsender CNN gab kürzlich der ehemalige New Yorker Anwalt Nick Akerman seine Einschätzung zum Start des Strafprozesses gegen Trump preis. Der ehemalige Staatsanwalt war einst Ermittler im Watergate-Skandal gegen den republikanischen Präsidenten Richard Nixon (1969 bis 1974). "Wenn Donald Trump (...) verurteilt werden sollte, halte ich es für fast unmöglich, dass der Richter ihn in diesem Fall nicht in die Präsidentensuite auf Rikers Island schickt", sagte Akerman.

Eine Zelle für den Secret Service?

Über eine "Präsidentensuite" verfügt Rikers Island zwar nicht. Aber bei Donald Trump ergibt sich erstmal die Frage, inwiefern der Secret Service, der auch für ehemalige Präsidenten zuständig ist, für seine Sicherheit im Gefängnis sorgen könnte. Platz genug für die Sicherheitsbeamten wäre jedenfalls. Rikers Island ist eines der größten Stadtgefängnisse der Vereinigten Staaten und beherbergte schon andere prominente Insassen, wie den verstorbenen Rapper Tupac Shakur.