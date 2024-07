Restaurantgäste werfen Kellnerin in See

Newsblog zur US-Wahl "Besserwisser": Biden fordert eigene Partei heraus Von dpa , afp , reuters , te , wan , fho , jcz , jse Aktualisiert am 08.07.2024 - 22:24 Uhr Lesedauer: 13 Min. Joe Biden: Er sucht die Konfrontation mit seiner Partei. (Quelle: IMAGO/Kyle Mazza) Kopiert News folgen

Nach Joe Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump häuft sich die Kritik am US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

Sprecherin: Biden wird nicht wegen Parkinson behandelt

22.05 Uhr: Ein Medienbericht über Besuche eines Spezialisten für Parkinson im Weißen Haus löst einen hitzigen Austausch zwischen der anwesenden Presse und der Sprecherin von US-Präsident Biden aus. "Ist der Präsident wegen Parkinson behandelt worden? Nein. Wird er wegen Parkinson behandelt? Nein, wird er nicht. Nimmt er Medikamente gegen Parkinson? Nein", sagt Sprecherin Karine Jean-Pierre. Gleichzeitig fordert sie die anwesenden Journalistinnen und Journalisten zu respektvollem Verhalten auf. Es gebe keinen Grund, sie auf diese "aggressive Weise" zu befragen, sagt sie an einer Stelle zu dem Journalisten Ed O'Keefe vom US-Sender CBS.

Biden geht auf parteiinternen Konfrontationskurs

21.46 Uhr: In der Debatte um die körperliche Fitness von US-Präsident Joe Biden für eine zweite Amtszeit geht der Demokrat in die Offensive und schlägt konfrontative Töne gegenüber Parteikollegen an. Zu Wochenbeginn wandte sich der 81-Jährige mit einem deutlichen Brief an die Demokraten im Kongress und rief außerdem in einem ungewöhnlichen Schritt bei einer Live-Sendung im US-Frühstücksfernsehen an.

Den Zweiflern innerhalb seiner Partei, die sich für einen alternativen Kandidaten ausgesprochen haben, sagte er im Morgenprogramm des Senders MSNBC: "Macht doch! (...) Fordert mich beim Parteitag heraus!" Zudem äußerte er Frustration über "besserwisserische Eliten" in den eigenen Reihen.

In dem Schreiben an die Kongressmitglieder aus seiner Partei wies Biden in scharfem Ton darauf hin, dass nach den parteiinternen Vorwahlen nicht einfach der demokratische Prozess über den Haufen geworfen werden könne. Der Brief lag unter anderem dem Sender CNN und der "New York Times" vor.

Stephen King fordert Biden zum Rückzug auf

19.14 Uhr: Der bekannte Horror-Schriftsteller Stephen King appelliert in einem Tweet an US-Präsident Joe Biden, bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht erneut zu kandidieren. King betont, dass Biden eine gute Amtszeit gehabt habe, aber im Interesse des Landes seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekanntgeben solle. In den vergangenen Jahren war King als vehementer Unterstützer Bidens und Widersacher Donald Trumps aufgetreten.

King ist ein weltweit bekannter Autor, der durch seine Horrorromane berühmt wurde. Seine Karriere begann in den 1970er-Jahren mit dem Durchbruch seines Werkes "Carrie" (1974). Zu seinen bekanntesten Werken gehören "The Shining", "It" und "Misery". King hat über 60 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht, von denen viele erfolgreich verfilmt wurden. Er gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Schriftsteller im Genre der modernen Horrorliteratur.

Biden ruft Abgeordnete zu Unterstützung seiner Kandidatur auf

15.44 Uhr: US-Präsident Joe Biden ruft die Kongressmitglieder seiner Demokratischen Partei auf, sich geschlossen hinter seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu stellen. In einem am Montag veröffentlichten Brief an die Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat zeigt sich der 81-jährige Biden angesichts der Debatte um seine mentale Eignung für das höchste Staatsamt "fest entschlossen", im Präsidentschaftsrennen zu bleiben.

